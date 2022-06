Il design italiano a Singapore alla ricerca dei 4 miliardi di clienti interessati al lusso

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Per la Fiera di Milano due nuovi obiettivi: un evento dedicato al design a Singapore, a settembre, e una fiera prevista per novembre 2023, dedicata agli ascensori e a tutta la filiera di componentistica, di cui l’Italia è il secondo produttore in Europa. Si tratta di due nuove manifestazioni. La sfida è renderli due appuntamenti fissi di riferimento.

Find, la fiera a Singapore, si terrà su una superficie espositiva di 10mila mq e con più di 500 aziende. Obiettivo: 15mila presenze, principalmente architetti, interior designer, rivenditori, esperti e appassionati di design provenienti da tutta l’Asia. «C’è grande interesse per il design italiano, quello di Singapore potrebbe diventare un hub che raccoglie il mercato orientale, fino al Giappone e all’Australia», dice l’ad di Fiera Milano Luca Palermo. Da ricordare infatti che in Asia ci sono oltre 10mila brand legati al settore legno e arredo. I clienti potenziali sono 4,4 miliardi, con un forte interesse per il lusso e il design made in Italy.

Loading...

L’evento, organizzato da Fiera Milano in joint venture con dmg Events, rappresenterà l’appuntamento clou del palinsesto della Singapore Design Festival.

Singapore è un vero e proprio hub del design in Asia. Il suo accesso al mercato asiatico, e in particolare ai Paesi dell’Asean, area di libero scambio, rappresenta l’opportunità di raggiungere 4,4 miliardi di potenziali clienti con un forte interesse per il lusso e il design made in Italy.

Il valore di mercato del settore del mobile in Apac (Asia Pacific) nel 2021 è stato pari a 614 miliardi di dollari. Inoltre, Find si svolgerà esattamente una settimana prima dello spettacolo della gara di Formula 1 che a Singapore aumenta il suo fascino perché si disputa in orario notturno e su circuito cittadino.



Per quanto riguarda l’evento dedicato agli ascensori che si terrà a Milano dal 15 al 17 novembre 2023, Palermo sottolinea che si punta a farlo diventare «il più importante appuntamento di settore».