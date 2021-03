«Il design al servizio di una vita migliore»

Il documento si basa su un approccio umanistico al fare impresa che mette al centro le persone e il rispetto dei loro bisogni, ma anche dell’ambiente e del territorio. Per noi avere un’azienda che fa profitti, ma in cui le persone che lavorano sono scontente, non può essere un successo. Siamo in un’era in cui abbiamo grande bisogno di trovare significati in quello che facciamo e noi come squadra siamo sempre stati attenti a non perdere di vista questo aspetto. E credo che, quando poi arrivano perturbazioni potenti come il Covid-19, se hai seminato bene, se hai costruito una squadra come un treno a più motrici, allora sei in grado di controllare queste perturbazioni.

Il tema della squadra sembra molto importante per lei.

Lo è. Sono l’ultimo di dieci fratelli e quando cresci in una famiglia così numerosa, l’imprinting non può essere che quello della competizione, ma al tempo stesso della squadra. Per me è fondamentale. Ovviamente in azienda ho un ruolo importante, ma accanto a me ci sono persone più capaci in altri ruoli. In questi anni siamo riusciti a progredire e crescere (Lago in 15 anni è passata da circa 3 a oltre 40 milioni di fatturato, ndr) senza perdere pezzi per strada. Sono orgoglioso di questo, perché so bene che io, da solo, non sono nulla. Ho sempre cercato di valorizzare le attitudini delle persone, senza generare guerre competitive all’interno del gruppo. Questo ha liberato forze ed energie, perché le persone danno il massimo e diventano anche potentemente creative, quando possono fare quello che amano.

È il suo caso? Com’è nato il suo interesse per il design e per il fare impresa?

Sono l’esempio pratico di quello che possono fare le cellule di Palladio e Canova quando si diffondono sul territorio. Io ho la fortuna di averle ereditate. Dal punto di vista della formazione, sono un disastro: ho lasciato le scuole superiori prima del diploma e per diversi anni ho giocato a pallavolo a livello professionistico. Poi, ormai adulto, mi sono innamorato del design attraverso un libro di Kandinsky, «Punto, linea, superficie», in cui ho percepito la potenzialità del design, inteso come estetica, di creare positività nel mondo. Per me è stata una piccola rivoluzione.