Il design torna protagonista: l’industria del mobile ha ripreso a correre

2' di lettura

A distanza di due anni e mezzo dall’ultimo Salone del Mobile di Milano, l’industria dell’arredamento e la creatività del design ritrovano la loro principale vetrina internazionale. Con un format inedito, ribattezzato per l’occasione «Supersalone» e curato dall’architetto Stefano Boeri, la fiera accoglie - dal 5 al 10 settempre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho – i prodotti di 425 aziende dell’arredamento, 39 designer autoprodotti e 170 giovani creativi, per un totale di 1.900 progetti.

Un segnale di ripartenza

Un segnale di ripartenza importante per Milano e in generale per l’economia italiana: è infatti uno dei primi grandi eventi fieristici internazionali che riparte dopo tanti mesi di assenza di manifestazioni fieristiche in Italia e nel mondo, dando il via di fatto al fitto calendario autunnale di fiere che il nostro Paese attende per consolidare la ripresa avviata dall’industria.

Loading...

Il settore dell’arredo è del resto un esempio molto rappresentativo dell’eccellenza made in Italy e della ripartenza dopo il difficile periodo del Covid. Come infatti riportato nel Rapporto Design del Sole 24 Ore in uscita il 5 settembre in edicola e online, in occasione dell’apertura del Salone, l’industria del mobile ha ripreso a correre nell’ultimo anno, riuscendo ad agganciare la ripresa e ora cresce anche rispetto ai livelli pre-pandemia.

Mobile oltre i livelli pre-Covid

Secondo il Monitor di FederlegnoArredo, l’industria dell’arredamento e dell’illuminazione (29mila imprese che nel 2020 hanno generato un fatturato di 21 miliardi di euro, in calo dell’8,9% rispetto all’anno prima) ha registrato nel primo semestre 2021 una crescita delle vendite del 51,7% rispetto allo stesso periodo del 2020, che sale addirittura al 67,3% per il mercato italiano, trainato dagli incentivi fiscali. Ma soprattutto, l’incremento è confermato anche nel confronto con il 2019, con un +14,3% complessivo dei ricavi (+21,4% sul mercato italiano). Anche le elaborazioni dei dati Istat sull’export nei primi cinque mesi del 2021 confermano il trend positivo, con un aumento del 5,7% rispetto allo stesso periodo di due anni fa. «La ripresa si è consolidata – osserva il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin –. Qualche preoccupazione, legata al diffondersi della variante Delta e alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, c’è, ma siamo fiduciosi che la crescita proseguirà anche nei prossimi mesi e l’anno chiuderà in positivo».

La spinta dell’export

Se l’impulso principale è arrivato negli ultimi 14 mesi dal mercato interno, l’export rimane fondamentale, per un settore che all’estero vende oltre il 50% della produzione e che vanta uno dei più elevati saldi commerciali della manifattura (circa 7 miliardi di euro nel 2020). Per questo il Rapporto Design del Sole 24 Ore dedica un approfondimento ai principali mercati di sbocco – storici e potenziali – dell’industria dell’arredo, con interviste alle imprese protagoniste, ai buyer e agli esperti di mercato. Il rapporto presenta inoltre approfondimenti culturali e storici sul design italiano e una ricca galleria di immagine con le novità di prodotto che saranno presentate al Supersalone.