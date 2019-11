La sfida di Kiev, inseguire Varsavia all’ombra di un altro Muro

DESTINI DIVERSI L'andamento del Pil pro capite in Polonia e in Ucraina, in dollari (Fonte: Countryeconomy.com)

Uno degli organismi internazionali che più ha lavorato per aiutare le autorità ucraine a riformare il sistema è la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. La storia di questi trent’anni è la sua, perché la Bers è nata per sostenere la transizione dei Paesi dell’ex blocco sovietico in economie di mercato e l’Ucraina, dopo la Turchia, è il Paese in cui la banca ha il portafoglio più ampio. «La Polonia - concorda Matteo Patrone, managing director Bers per l’Europa orientale e il Caucaso - ha intrapreso con decisione la strada della transizione al mercato, di rinnovamento delle istituzioni democratiche e dell’integrazione europea, divenendo parte della Ue nel 2004. Questo ha accelerato gli sforzi di modernizzazione, lo sviluppo delle infrastrutture, l’attrazione di investimenti esteri e le privatizzazioni. E la Ue ha sostenuto questo percorso con assistenza tecnica, fondi strutturali e un sistema di regole che hanno portato la Polonia a una rapida convergenza. L’Ucraina ha avuto invece un percorso decisamente più travagliato, sia da un punto di vista politico che economico. L’instabilità politica che ha caratterizzato il Paese dall’indipendenza, con due significativi punti di discontinuità, nel 2004 e nel 2013/14, la debolezza del supporto all’adesione al progetto europeo fino a tempi recenti e oggettive difficoltà di natura geopolitica, sono stati fattori determinanti nel creare condizioni di debolezza delle istituzioni».



La seconda grande differenza riguarda dunque l’appoggio dell’Occidente: «La Polonia - osserva Minakov - ha ricevuto negli anni 90 un forte sostegno economico diretto, debito che venne poi “condonato”. L’Ucraina non ha avuto neppure un decimo di quell’aiuto. E ora il nostro debito estero è una montagna: spendiamo anche più del 30% del budget per ripagarlo».



Isolata dall’Occidente, segnata tra il 1991 e il 1996 da una grave crisi che ha distrutto quasi la metà della sua economia, l’Ucraina ha dato spazio alle istituzioni “informali”: questa è un’altra differenza con la Polonia, e una somiglianza con la Russia. La comparsa degli oligarchi, il connubio tra potere e denaro nelle mani di poche migliaia di famiglie. «Lo Stato - osserva Minakov - funziona soprattutto nei loro interessi, mentre al resto della popolazione resta una democrazia fatta di istituzioni fallimentari e corruzione sistemica». In un sondaggio condotto da Pew Research, il 58% degli ucraini dice di ritenere che i cambiamenti innescati dalla caduta del comunismo tra il 1989 e il 1991 hanno avuto un’influenza negativa sul loro tenore di vita.





A CONFRONTO (Fonte: Fmi; Countryeconomy.com)

L’ombra degli oligarchi

«La struttura del sistema economico e industriale post- sovietico - dice Patrone - ha determinato in Ucraina un handicap rilevante esacerbato dall’emersione di un sistema privo di forti regole e basato su gruppi di “oligarchi” che hanno assunto una posizione dominante in diversi settori economici, in primis quello energetico. Un sistema bancario che ha attraversato un periodo burrascoso ed è caratterizzato dalla presenza dello Stato e con un elevatissimo tasso di sofferenze, un settore industriale poco diversificato, la catena del valore dell’agribusiness poco sviluppata e una dipendenza energetica da cui il Paese si sta liberando solo recentemente sono altri tratti fondamentali di debolezza. Tre milioni di ucraini oggi vivono in Polonia, e il Paese continua a perdere abitanti».



La direzione giusta?



Il futuro potrebbe essere diverso. «L’Ucraina - prosegue Patrone - ha enormi potenzialità dovute alla ricchezza di risorse naturali e un capitale umano di primissimo livello. Dopo il 2014 il Paese ha intrapreso un coraggioso percorso di riforme, con il raggiungimento della stabilità macroeconomica, la pulizia del sistema bancario, la riduzione dello spazio per corruzione e soprattutto la convinta adesione al progetto europeo. Risultati raggiunti da un Paese in guerra, che dedica il 6% del Pil alla difesa». Molto resta da fare e l’azione dell’amministrazione Zelenskiy, secondo la Bers, va ancora testata alla prova dei fatti. «La risoluzione del conflitto nel Donbass e la realizzazione di un programma di riforme (in primis la de-oligarchizzazione del sistema economico-industriale) sono condizioni indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di crescita economica definiti dal governo. I prossimi mesi indicheranno se l’Ucraina è nella direzione giusta».



Per ritrovarsi forse in futuro, conclude Mykhailo Minakov, più simile alla Polonia. «L’Ucraina sta compiendo uno sforzo riformista, l’economia migliora. Se si arriverà alla pace, lo sviluppo socio-economico verrà ulteriormente incrementato. In Polonia la situazione dell’economia è positiva e stabile, ma la sfera politica è entrata in una fase di “democrazia” illiberale. Si rafforzano le politiche nazional-conservatrici, come in Ucraina. In qualche modo, questa tendenza conduce entrambi i Paesi nello stesso gruppo di Stati: con la democrazia in pericolo, e un forte deficit liberale».