Il diesel perde ancora terreno mentre decollano le ibride Le car list devono fare i conti con un’offerta che comprende vetture elettrificate. Ci sono numerose proposte soprattutto nell’alto di gamma diverse per tipologia e powertrain di Simonluca Pini

Addio diesel, benvenuta elettricità. Sarà questo il futuro delle flotte auto aziendali? Sicuramente le tecnologie e i tempi non sono ancora maturi per questa transizione ma la strada è scritta e non può più essere modificata. I fleet manager dovranno sempre più scegliere tra modelli elettrificati, a partire dalla mild hybrid fino ad arrivare a modelli ibridi plug-in o completamente elettrici.

Nell’attesa di un profondo cambiamento del parco circolante, reso possibile dall’arrivo di più modelli ma soprattutto da una rete di infrastrutture in grado di rispondere realmente alle esigenze degli automobilisti, le novità in arrivo sul mercato sono in grado di rendere elettrificate anche le motorizzazioni diesel maggiormente richieste da chi percorre diverse decine di migliaia di chilometri annualmente.

Tra queste novità troviamo la nuova Audi Q5 Sportback ibrida nella configurazione 2.0 (40) Tdi quattro S tronic da 204 cv e 400 Nm di coppia, con la tecnologia mild-hybrid a 12 Volt abbinata al quattro cilindri turbodiesel. Quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore in un ampio range di velocità, la Q5 Sportback 40 Tdi quattro S tronic Mhev 12V può avanzare per inerzia (veleggiare) a motore acceso o spento. Il campo d’azione del sistema start/stop risulta ampliato sino a 22 km/h. Successivamente al lancio, la gamma si amplierà grazie al debutto di un ulteriore step di potenza del motore Tdi a 4 cilindri, dall’arrivo del 3.0 litri V6 Tdi Mhev a 48 volt e di due propulsori 2.0 Tfsi Mhev 12 volt. Come sulla Q5, anche l’Audi Q5 Sportback sarà proposta con un powertrain ibrido plug-in Tfsi e in due varianti di potenza e debutterà anche la potente SQ5.

Il nuovo suv sportivo dei quattro anelli offre una dotazione completa che spazia dal sistema d’infotainment Mib3, iper connesso e compatibile con Apple CarPlay e Android auto, ad accessori come i fari adattivi Matrix Led o un pacchetto di assistenti alla guida tra i più completi sul mercato. L’elettrificazione è una delle qualità anche del nuovo Ford Explorer, maxi suv lungo oltre 5 metri e in grado di accogliere fino a sette persone.

L’Explorer Plug-In Hybrid combina il motore a benzina EcoBoost V6 3.0 con un motore elettrico, un generatore e una batteria agli ioni di litio da 13,6 kWh, che può essere ricaricata tramite una fonte di alimentazione esterna e, mentre il suv è in movimento, attraverso la frenata rigenerativa. Ciò gli consente di scaricare a terra 457 cavalli e 825Nm di coppia e viaggiare in elettrico per oltre 40 chilometri.