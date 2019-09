Il diesel rischia di costare quanto la benzina. Ecco perché Dall’anno prossimo il gasolio potrebbe costare quanto la benzina. La prossima legge di Bilancio potrebbe parificare le accise dei due carburanti, finora più basse per il diesel. Un’altra mazzata per quasi metà degli automobilisti e per gli autotrasportatori? Per i primi non troppo; per i secondi sì di Maurizio Caprino

Se ne parla da anni, ma ora il momento pare essere arrivato: dall’anno prossimo il gasolio potrebbe costare quanto la benzina. Infatti, la prossima legge di Bilancio potrebbe parificare le accise dei due carburanti, finora più basse per il diesel. Un’altra mazzata per quasi metà degli automobilisti e per gli autotrasportatori? Per i primi non troppo; per i secondi sì, anche perché il Governo vuole abolire i rimborsi ora in vigore.

Tutto questo s’intuisce incrociando le pieghe della bozza di decreto ambiente trapelata ieri con la Strategia energetica nazionale licenziata dal governo Gentiloni a novembre 2017. Ma alla fine bisognerà vedere se premier e ministri decideranno di andare avanti davvero, sfidando l’impopolarità e gli scioperi degli autotrasportatori. La rivolta del gilet gialli che lo scorso inverno in Francia pareva poter mettere alle corde Macron fa molto riflettere.

I documenti e la storia

Il decreto ambiente, per ora, parla solo di taglio dei sussidi ambientalmente dannosi, rinviandone le determinazione alla legge di Bilancio 2020. Stamattina un’analisi del Sole 24 Ore evidenzia che la voce più importante (4,9 miliardi di euro, nel 2018) dell’elenco dei sussidi è quella che tiene l’accisa sul gasolio a un livello più basso di quella per la benzina. Il rimborso agli autotrasportatori di parte delle accise pesa invece per 1,26 miliardi.

