A Venezia un ottimo Brad Pitt nel difficile cammino verso le stelle

Ma l’agenzia spaziale non ha calcolato che un uomo algido può diventare un rivoluzionario, quando dentro scatta una sommossa interiore, in grado di destrutturare la parte emotiva .

Non tutto della sceneggiatura, firmata dallo stesso regista e da Ethan Gross, funziona. Roy capisce di essere usato attraverso un’orfana che aveva perso il genitore nella stessa missione in cui era impiegato McBride senior: un meccanismo piuttosto forzato. E ci sono eccessi melò per una figura che non è riuscita in tutta la vita a tenere una relazione stabile. Il modo in cui riesce a raggiungere il missile in partenza per Marte è a dir poco rocambolesco, ma siamo in un fanta thriller e tutto è permesso.

Ottima la fotografia di Hoyte Van Hoytema, con molte citazioni a o”di”, oppure “riferimenti a” “Solaris” di Tarkovskij e “Odissea 2001” di Kubrick.

Ad essere forte però è soprattutto la recitazione di Pitt, che in conferenza stampa ha detto: «È stato il lavoro più difficile della mia vita, un film delicato, una vera e propria sfida. Raccontare una storia tra padre e figlio riuscendo a mantenere il giusto equilibrio in maniera sottile e delicata non è stato facile».

Il concorso ha ospitato il primo film sulla questione gender, “La candidata ideale” di Haifaa Al Mansour, proprio mentre il caso Mee Too rimontava nelle parole della presidente della giuria, Lucrecia Martel che ha annunciato ieri di non voler partecipare alla cena di gala di Polanski per non doversi alzare ed applaudire.