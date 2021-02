Il difficile matrimonio tra automobili e smartphone con Android Auto di Google che fa le bizze

Le perfomance nell’interpretazione dei comandi non sono eccellenti e quelle di Google hanno esibito più di un bug. Per circa 9 mesi, fino allo scorso dicembre, Google era diventato incapace di pronunciare in italiano i messaggi di testo (funzione text to speach) con un risultato comico e irritante. In pratica parlava come Stanlio & Onlio. Google ha impiegato troppo tempo per correggere il baco, creando problemi anche alla rete di assistenza delle case automobilistiche che però non potevano fare nulla salvo sentire, da innocenti, le rimostranze dei clienti. Ecco perché le case auto non amano il software che arriva da fuori senza controllo. Va anche detto che nei prossimi mesi vedremo crescere il ruolo di un altro (e ben funzionante) assistente vocale: Amazon Alexa. Il gigante guidato da Jeff Bezos oltre che sul mercato Oem (primo equipaggiamento) punta sull’aftermarket con Echo Auto, un piccolo device che permette di far salire Alexa anche a bordo di auto vecchie.

L’utilizzo di interfacce per l’integrazione smartphone - auto però non è esente da criticità. In primo luogo in plancia coabitano due sistemi che non dialogano e che lavorano in parallelo. Da una parte, quello di serie, con una grafica spesso attraente, magari pagati fior di soldi, e con assistenti vocali che, soprattutto in italiano, servono poco o nulla (ma in qualche caso agiscono anche su comandi vettura come quelli del clima). Dall’altra, Android Auto e CarPlay, dalla grafica discutibile, rendono ogni auto uguale all’altra, vanificando scelte di stile di interfaccia utente e sviluppo software fatto dalle case auto.

Alcuni brand (Fiat con la 500 elettrica) iniziano a usare il sistema operativo Android Automotive (da non confondere con Android Auto) che offre un’integrazione nativa con lo smartphone e i servizi di Google. Non mancano anche gli approcci radicali e smart come quello di Dacia, che offre la possibilità sulla nuova Sandero di utilizzare il proprio smartphone come display del sistema di bordo.