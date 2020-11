Il digitale asset strategico per il piano nazionale di ripresa e resilienza Dall’associazione la proposta con le sette aree prioritarie verso cui indirizzare gli investimenti per la digitalizzazione. Il presidente Avenia: il compito che abbiamo davanti è di portata storica di Celestina Dominelli

A che punto è il digitale? Il convegno Confindustria e Luiss BS

Dall’associazione la proposta con le sette aree prioritarie verso cui indirizzare gli investimenti per la digitalizzazione. Il presidente Avenia: il compito che abbiamo davanti è di portata storica

Il punto di partenza è noto: almeno il 20% delle risorse del Recovery Fund dovrà essere destinato ai progetti di digitalizzazione. Che per l’Italia, ancora in fondo alla classifica europea (l’indice Desi) che cerfica il livello di avanzamento su questo versante, significherà avere a disposizione 40 miliardi per ridurre una volta per tutte il gap che la separa dal resto d’Europa. Per compiere questo salto quantico, è il messaggio lanciato da Confindustria Digitale, in occasione del suo convegno annuale “Investire accelerare crescere”, organizzato con la Luiss Business School, occorre dunque accelerare nella trasformazione digitale del Paese, che deve costituire, ha spiegato il presidente dell’associazione, Cesare Avenia, «il processo abilitante dell’intero piano nazionale di ripresa e resilienza».

Bonomi: il digitale è una componente fondamentale

Il Pnrr rappresenta quindi, come ha rimarcato il numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi, «un’imperdibile opportunità di accelerare progetti, interventi e riforme che devono essere necessariamente parte di una strategia più complessiva di sviluppo del Paese nel medio-lungo periodo». Una strategia che, ha rimarcato Bonomi, non può non passare dal digitale «che è una componente fondamentale di tutti gli interventi in cui dovranno articolarsi le sei missioni principali individuate dal governo». Il digitale, dunque, come architrave di un cambio di passo e tassello su cui bisognerà puntare «per rinnovare - ha aggiunto il presidente di Confindustria - tutti gli ambiti produttivi e sociali e allo stesso tempo sostenere lo sviluppo e il consolidamento delle filiere tecnologiche nazionali, per essere protagonisti di questa evoluzione».

Patuanelli: serve una società delle reti e delle tecnologie

Per consentire all’Italia di fare questo scatto, occorre però non replicare le inefficienze del passato (che ci hanno visti, documenta la relazione di Avenia, spendere solo il 40% dei fondi strutturali europei programmati tra 2014 e 2020) ed è necessario investire sull’infrastruttura, dalla fibra fino al 5G. «Un elemento di grande complessità», quello infrastrutturale, ha evidenziato il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, «ma il ragionamento non va fatto tanto rispetto alla società della rete, dobbiamo pensare che le infrastrutture devono avere una policy pubblica. E io vedo una società delle reti più che della rete, delle reti e delle tecnologie», che dovrà essere messa a punto passo dopo passo, «senza mettere in discussione il punto di partenza, dove abbiamo un soggetto che possiede gran parte di quella rete e di quella tecnologia». Insomma, l’assetto finale dovrà essere raggiunto mettendo insieme pubblico e privato perché è evidente, ha precisato il ministro, «che un mercato retail molto al ribasso in questo momento ha costretto al rallentamento degli investimenti e su questo il Governo non può far finta di nulla: deve esserci un accompagnamento degli investimenti anche da parte dell’esecutivo» per evitare che non siano portati a termine.

Gubitosi: la rete va fatta, stop ai ritardi

La direzione, dunque, è tracciata, ma, ha suggerito Luigi Gubitosi, vicepresidente di Confindustria e ad di Tim, «quello sulla rete è un dibattito vecchio, la rete va fatta, non bisogna avere più ritardi, bisogna portare avanti quello che si è stabilito, ma la rete dovrebbe essere già un dato acquisito». Occorre, quindi, accelerare per il top manager, mettendo a frutto quanto di buono è già stato fatto, per esempio sul 5G, e affrontando «una sfida entusiasmante» per il Paese che è quella dell’innovazione tecnologica. «L’Italia sarà all’avanguardia in campo digitale: non ci mancano le competenze, le qualità e ora abbiamo anche i fondi», rimarca Gubitosi che ha anche indicato le direttrici su cui procedere celermente. «Dobbiamo sviluppare rapidamente il 5G, dobbiamo sviluppare rapidamente il cloud e l’edge computing, l’intelligenza artificiale. La rete ci serve a fare queste cose e noi stiamo ancora nel Paese a dibattere su come fare, dove andare, etc. E abbiamo difficoltà a spendere i fondi europei in maniera intelligente».

Boccardelli: occorre puntare su un piano Marshall per la formazione

Una difficoltà evidenziata con forza sia da Paolo Boccardelli, direttore della Luiss Business School che ha ricordato anche come il 90% dei futuri posti di lavoro sarà dominato dalla digitalizzazione e ha posto quindi l’accento sulla necessità di dotarsi di un «piano Marshall per la formazione» perché c’è un problema molto evidente di gap delle competenze che impediscono un pieno sviluppo su questo fronte. «Serve un asse tra pubblico e privato - ha spiegato Boccardelli -, un nuovo rapporto di fiducia e di trust che consenta al nostro Paese di entrare definitivamente nell’era dell’intelligenza artificiale considerando non come una minaccia ma come opportunità».