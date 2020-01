«Il digitale cambia il modo di fare banca, ma le filiali resteranno ancora al centro» Parla Angelo Campani, condirettore generale del Credem: «Le nuove tecnologie non sostituiranno le filiali e le persone che ci lavorano». di Alessandro Graziani

«La trasformazione digitale è già da tempo una realtà anche nel settore bancario. E su questo versante, al Credem ci riteniamo all’avanguardia. Anche perchè procediamo con una strategia chiara: l’utilizzo delle nuove tecnologie non sostituirà né le filiali, che resteranno il baricentro della banca, né le persone che ci lavorano. Le filiali cambieranno e i dipendenti acquisiranno nuove professionalità. Da noi al Credem, i tanti giovani che si occupano del digital nei vari processi bancari già da tempo lavorano fianco a fianco con quelli che io chiamo “i maestri del mestiere”. Persone con esperienza nella banca tradizionale che insegnano l’arte bancaria ai giovani digitali e, contemporaneamente, da loro imparano il nuovo. Sono convinto che le frontiere dell’innovazione tecnologica abbiano senso solo se temperate, concedetemi il termine forse ambizioso, da un nuovo umanesimo».

A parlare è Angelo Campani, condirettore generale del Credem, la banca considerata per redditività e solidità patrimoniale un gioiellino anche dall’occhiuta Vigilanza Bce. Una banca che ha una lunga tradizione di avanguardia nell’innovazione e che, anche nell’approccio digitale, è stata rapida ad affrontare la trasformazione. Cerchiamo di capire proprio dal Credem come si trasforma operativamente una banca tradizionale alle prese con la rivoluzione digitale.

Qui a Reggio Emilia, va detto, la banca si sta muovendo in netta controtendenza rispetto ai foschi scenari di maxi-tagli alle filiali e ai dipendenti paventati dalle società di consulenza per il sistema bancario italiano. «Il digitale semplifica le complessità per i clienti ma anche per i dipendenti. Libera, per esempio, risorse dalle ripetitive funzioni di backoffice. Pensiamo alle istruttorie sui mutui: avere una struttura centrale di backoffice anche digitale che gestisce le pratiche, consente di ridurre i tempi per i clienti ma anche per i dipendenti della banca», spiega Campani.

«Ne consegue l’esigenza di una riqualificazione del personale, che può trovare sbocchi anche nella consulenza diretta alla clientela per semplificarne la vita. Pensiamo al problema specifico e di nicchia delle successioni, tema delicato e complesso che non può essere gestito sporadicamente a livello di singole filiali mentre può diventare un servizio di qualità per gli eredi se fatto da professionisti a livello centrale». Come cambiano di conseguenza le professionalità bancarie? «Assumiamo già da tempo data analyst e data scientist, che sappiano programmare e poi capire i dati degli algoritmi. Già oggi le banche sono un mix di varie professionalità che convivono».

In generale, la nuova frontiera dell’industria bancaria e dei newcomers del fintech sembra essere la gestione dei dati dei clienti. Per farne cosa? «Intanto premetterei che bisogna anche capire i limiti del digitale, inteso come gestione dei dati: un conto è sfruttare il potenziale inespresso, un altro rendere impersonale e freddo il rapporto con il cliente, massacrandolo con offerte via app o mail a getto continuo».