Il digitale spinge la silver economy

L’INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE Loading...

I bandi del Veneto

In regione opera la Consulta regionale per l’invecchiamento attivo, convocata l’ultima volta a fine agosto dall’assessore alla Sanità e al Sociale. L’organismo composto dai rappresentanti dei sindacati e delle associazioni delle terza età, dei centri servizi per anziani, del forum del terzo settore, del volontariato veneto e della cooperazione sociale, ha fatto il punto sullo stato di attuazione del programma triennale finanziato dalla Regione Veneto per favorire l’invecchiamento attivo degli over 60 a distanza di tre anni dal varo della legge, tra le prime in Italia, che ha promosso e valorizzato l’invecchiamento attivo. Sono stati finanziati complessivamente 125 progetti, con un budget per progetto generalmente compreso tra i 20 e i 50mila euro, per un finanziamento totale di 3.638.838 euro. I destinatari delle risorse sono istituzioni e soggetti di natura pubblica o privata no profit, compresi enti religiosi associazioni di volontariato e di promozione sociale, fondazioni aventi sede nel territorio veneto in forma singola o in partenariato.

L’intervento regionale si fonda su quattro azioni per progettualità volte a promozione e sostegno dell’attività fisica; implementazione di attività di utilità sociale e promozione di forme di cittadinanza attiva e pratiche di solidarietà sociale; educazione permanente e alfabetizzazione digitale e infine promozione e facilitazione alla fruizione del patrimonio culturale delle competenze accumulate dalle persone anziane.

Un investimento non solo sulla salute, ma anche - con l’avanzare dell’età - sul mantenimento di un ruolo attivo nell’ambito delle diverse dimensioni della vita quotidiana e della società per oltre 600mila veneti tra i 60 e i 75 anni. valore sociale, le generazioni che hanno ‘costruito' il Veneto di oggi.

Fra i progetti innovativi realizzati in Veneto c’è “Stacco”, iniziativa di trasporto solidale e gratuito per persone non autosufficienti, anziani e disabili. La chiave di volta del servizio sono i volontari che, in forma associata e coordinata, garantiscono il servizio di accompagnamento ‘a chiamata' per visite mediche, terapie, pratiche burocratiche a persone con difficoltà di mobilità e di reddito. Ogni anno vengono effettuati decine di migliaia di viaggi in Veneto: non solo in un passaggio automobilistico, ma un vero e proprio accompagnamento, in una relazione di empatia che va a beneficio di entrambi i soggetti, il conducente e il trasportato.

La Silver economy

Nell’ultima assemblea della CNA Pensionati Trentino Alto Adige, a inizio dicembre, il presidente Arrigo Simoni ha proposto «Un nuovo Patto per la salute e il benessere sociale». Al centro del dibattito le potenzialità del “mercato d’argento” in un Paese dove gli over 65 sono già il 22% della popolazione (e fra 10 anni diventeranno il 33%). A cominciare dalla salute, in piena pandemia Covid 19, che «non dovrà più essere vissuta come un costo – afferma Simoni – ma al contrario un investimento sul futuro». Per questo, secondo CNA Pensionati regionale, va lanciato un Patto articolandolo attraverso un piano pluriennale di ricostruzione del Servizio sanitario nazionale, delle articolazioni regionali e degli strumenti socio-assistenziali dedicati agli anziani. «Bisogna programmare una nuova stagione di investimenti anche in Trentino Alto Adige nelle strutture – spiega Simoni – nelle tecnologie e nelle competenze necessarie. Le priorità sono: la cura delle cronicità, la difesa delle fragilità e la promozione delle politiche sulla non autosufficienza».