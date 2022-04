Il digitale a supporto dell’agrifood: sostenibilità, tracciabilità e sicurezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

La trasformazione digitale è un processo che investe tutte le filiere produttive del Paese e che richiede una nuova modalità di collaborazione tra queste e produttori e fornitori di tecnologie. Si tratta di ripensare il dialogo puntando sulla co-progettazione e sulla condivisione di obiettivi, strumenti e prospettive di sviluppo, puntando insieme sull'innovazione come motore per la crescita e la competitività del sistema produttivo nazionale.

Questo è il senso dell'azione che Anitec-Assinform e Confindustria Digitale hanno portato avanti in questi anni, consapevoli del fatto che il digitale abilita una fase più dinamica e contendibile, con un mercato che cresce del 5,7% nel 2021 rispetto al 2020 e che verosimilmente rafforzerà e consoliderà questo trend grazie all'impegno delle risorse del Pnrr.Tra le filiere più importanti e più impattate dalla trasformazione digitale, vi è senza dubbio quella agricola, vero fiore all'occhiello del nostro Made in Italy. Malgrado le dinamiche dell'ultimo biennio legate all'emergenza sanitaria, l'agricoltura è uno degli asset strategici dell'economia italiana, caratterizzata da una straordinaria diversità biologica e da un forte radicamento sui territori di tutta la filiera, dalla trasformazione, alla logistica, al consumo finale. Basti pensare che gli investimenti in tecnologie per l'Agricoltura 4.0 a fine 2021 hanno raggiunto un fatturato del 23% con un valore complessivo di circa 1,6 miliardi di euro (540 milioni di euro nel 2019 agli 1,3 miliardi del 2020 – fonte rapporto 2022 su Agricoltura 4.0 Osservatorio Smart AgriFood della School of Management del Politecnico di Milano e del Laboratorio Rise Research e Innovation for Smart Enterprises dell’Università degli Studi di Brescia).

Per questo, insieme a Confindustria Digitale, Anitec-Assinform abbiamo voluto dedicare un approfondimento al tema della trasformazione digitale della filiera agricola, con il White Paper “Il Digitale e l'innovazione tecnologica a supporto al settore agrifood italiano”, frutto del lavoro del Gruppo di lavoro Filiere produttive 4.0 di Anitec-Assinform e del Gruppo di lavoro Agroalimentare dello Steering Committee Innovazione Digitale nelle Filiere di Confindustria Digitale e che abbiamo presentato in occasione del l'evento “Sicurezza, tracciabilità e sostenibilità: innovare il settore agrifood con il digitale”.

Nel nostro lavoro, abbiamo voluto evidenziare i benefici attesi e le aspettative di un impiego delle tecnologie digitali in termini di tracciabilità, sicurezza, competitività e sostenibilità della filiera agricola. Ne abbiamo discusso con esperti e operatori del settore, che stanno dimostrando forti consapevolezza e impegno nell'impiegare le nuove tecnologie del paradigma agricoltura 4.0. Riteniamo che sia ormai condivisa l'importanza di trasformare i dati prodotti nei vari passaggi produttivi in informazioni: informazioni che – se ben elaborate e trattate – sono in grado di incidere in modo importante su modelli economici e processi che coinvolgono spesso diversi attori lungo la filiera. Capire come il comparto agroalimentare, in termini di vincoli regolatori e di sostenibilità, spinta della domanda, abitudini dei consumatori e scenari demografici, è necessario per orientare al meglio l'offerta di innovazione e calibrare correttamente gli investimenti.

Oggi l'impegno deve essere rivolto a far scattare la molla dell'accettazione da parte delle imprese della filiera agroalimentare, lavorando insieme a chi ne conosce caratteristiche, punti di forza e punti di debolezza, obiettivi e potenzialità. La collaborazione con associazioni, esperti e hub della ricerca e sviluppo può essere cruciale per raggiungere i tanti operatori oggi già impegnati in sfide assai più impegnative dettate dal contesto storico in cui stiamo vivendo. In questo quadro, è utile considerare alcuni elementi chiave: il vantaggio economico che le nuove tecnologie comporteranno rispetto allo status quo, la compatibilità con le pratiche acquisite, la facilità con cui si possono percepire i vantaggi, infine le competenze acquisite e da acquisire.