Il dilemma di expo e la supremazia della legge

I commenti furono quasi tutti favorevoli a Sala. Alcuni si limitarono a negare che egli fosse consapevole della retrodatazione, senza prendere posizione sul dilemma che ho descritto. Altri dissero, più o meno esplicitamente, che se anche il falso fosse stato deliberato, Sala avrebbe fatto bene a violare la legge per salvare Expo, spesso aggiungendo che l’intoppo evitato grazie alla retrodatazione nasceva da una norma irragionevolmente formalistica (per semplicità, darò anche questo per assunto). Riconoscendo a Sala l’attenuante del «valore sociale» dei motivi del reato, che ha rarissimi precedenti nella storia giudiziaria, il tribunale si è molto avvicinato a questi argomenti. Né i critici di Sala li hanno seriamente contestati, limitandosi a proclamare apoditticamente che la condanna imponeva le dimissioni. Tutti, dunque, hanno ragionato dentro i confini di quel dilemma: rispettare la legge, o salvare Expo?

Il dilemma però è falso, perché esisteva una terza possibilità. Rilevato il problema, si poteva comunicare al governo – o dichiarare pubblicamente – che una norma irragionevole minacciava di far fallire Expo, suggerendo un intervento legislativo. Era una soluzione legittima, perché nulla impedisce all’esecutivo di impegnare apertamente la propria responsabilità politica sopra una misura ad hoc – non ad personam – motivata da un chiaro interesse pubblico. Costruirla sarebbe forse stato difficile: ma questa è una valutazione che competeva al governo, non a chi aveva rilevato il problema.

Era una soluzione realistica, perché l’Italia aveva impegnato la propria credibilità su Expo. Infatti in seguito il governo interverrà spesso per assicurarne la buona riuscita. La stessa nomina di Sala a commissario unico, nel 2013, servì a rimediare a inefficienze e litigi tra il Comune e la Regione che avevano accumulato un preoccupante ritardo; e quando il progetto fu investito da un grave scandalo di corruzione, nel maggio 2014, un decreto legge subito conferì all’autorità anti-corruzione di Raffaele Cantone un mandato speciale e poteri straordinari sull’Expo.

Ed era la soluzione più ragionevole. Perché violare le regole inefficienti è un rimedio solo apparente, se resta episodico, poiché non rimuove il problema, oppure dannoso, se è sistematico, poiché incrina la supremazia della legge. Del resto è ovvio: in democrazia le regole sbagliate non si violano, si cambiano.

Che nessuno sembri essersene ricordato non deve sorprendere. Perché in Italia la supremazia della legge è significativamente più debole che nelle altre grandi democrazie consolidate e industrializzate, e la tolleranza per l’illegalità è significativamente più diffusa: in questo contesto, agli occhi di molti il disvalore di una violazione della legge fatta per fini meritevoli – seppure di nascosto, non apertamente – tende a dissolversi. Ma più questo atteggiamento si diffonde, più la supremazia della legge s’indebolisce.