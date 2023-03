Il dipendente che chiede a Elon Musk su Twitter: «Sono stato licenziato?»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una storia degna di Elon Musk e della sua gestione, mai banale, di Twitter. Nelle scorse ore, infatti, un dipendente del social network ha usato proprio Twitter per chiedere a Musk se fosse stato licenziato. E Musk non si è tirato indietro, dando vita a uno scambio decisamente fuori dal comune.



Ma andiamo con ordine. In un tweet all’amministratore delegato dell’azienda, Halli Thorleifsson, 45 anni, con un ruolo da direttore del design a Twitter, ha scritto a Musk: «Il tuo capo delle risorse umane non è in grado di confermare se sono impiegato o meno».Un tweet nato dal fatto che da nove giorni, Thorleifsson non aveva più accesso ai suoi account professionali, nonostante non avesse ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte dell'azienda.



Loading...

E a domanda, Musk ha risposto: «Che lavoro hai svolto?». Da qui è nato un botta e risposta (Thorleifsson ha anche chiesto di poter violare gli accordi di riservatezza, e Musk ha dato il suo ok). Alla fine dei giochi, il dipendente ha comunque scoperto di essere stato licenziato, all'interno dell'ultimo taglio di risorse approvato da Musk circa una settimana fa.

Il dipendente chiede a Musk: «Sono stato licenziato?» Fonte: Twitter





«Ho aperto il mio computer domenica mattina, nove giorni fa, e ho visto che lo schermo era grigio e bloccato, a indicare che ero stato bloccato dall'azienda», ha raccontato Thorleifsson. «Dopo alcuni giorni ho iniziato a contattare le persone, tra cui Elon e il capo delle risorse umane, per chiedere informazioni sulla mia situazione. Da allora il capo delle risorse umane mi ha inviato due email e non è stato in grado di rispondere alla domanda se fossi ancora un dipendente di Twitter». Da qui la scelta di interpellare Musk direttamente su Twitter.