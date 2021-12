Il direttore generale di Patagonia invita a limitare il consumismo natalizio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per chi ha bambini piccoli o ha avuto genitori o nonni amanti dei libri illustrati, lo spunto scelto da Matthijs Visch, direttore generale dell’area Emea di Patagonia , per la sua riflessione sul consumismo natalizio suonerà familiare. «Cosa possiamo imparare dal bruco affamato per questo festività», si è chiesto Visch, e il riferimento è a uno dei best e long seller di Eric Carle, che in italiano è stato tradotto con il titolo Il piccolo bruco Maisazio (in inglese è The Very Hungry Caterpillar)

Un’immagine della versione pop-up del libro di Eric Carle

Responsabilità condivise

«Con l’avvicinarsi delle feste di fine anno, arriva un periodo di eccessi per tutti. Ci lasciamo travolgere dai cibi pregiati e acquistiamo cose di cui non abbiamo bisogno, il tutto dicendoci che il prossimo anno sarà migliore – racconta Visch (nella foto qui sotto) –. I marchi e le aziende sono in un certo senso complici di questa abbuffata di consumi collettivi e la alimentano. I marchi di lusso di tutta Europa usano termini di marketing pensati appositamente per provocare il desiderio di acquisto, tra cui ad esempio i must have, e ci bombardano di pubblicità per le offerte del Black Friday e delle festività». Il direttore generale di Emea fa anche notare come quest’anno il meccanismo sembri ancora più “stonato”, visto che in novembre la Cop26 sul clima è stata descritta come deludente dagli esperti del clima.

Il paragone con il bruco che non riesce a saziarsi

«Questa stagione di eccessi può farci riflettere, ma in realtà è sintomo di un problema molto più grande, che permea il mondo dell’economia, della finanza, delle imprese, giorno dopo giorno.Mentre osservo la voracità impetuosa e a breve termine del settore a scopo di lucro, mi viene costantemente in mente una storia semplice scritta da una persona molto intelligente – aggiunge Visch –. La storia è quella che i miei genitori mi leggevano da bambino: The Very Hungry Caterpillar di Eric Carle». Il top manager di Patagonia ricorda che la traduzione olandese (Visch è nato nei Paesi Bassi e attualmente vive vicino ad Amsterdam) diceva più o meno: Caterpillar non è mai sazio. «È una bella metafora che sintetizza lo sviluppo e il progresso dell’uomo. Ma non è difficile riconoscere le analogie con la società odierna, dove il capitalismo, incentrato su un’ingordigia sconfinata per la ricchezza materiale, è la regola. Vivo in questo mondo da un po’. Ho materialmente beneficiato del sistema – ammette Visch – e ne ho anche sperimentato i lati discutibili, ad esempio, l’alimentazione di “bisogni” artificiali, il pensiero a breve termine, il greenwashing, l’esistenza del Black Friday stesso e la festa del Natale che diventano motivo per cui le persone spendono soldi che non hanno per cose che probabilmente butteranno via prima del nuovo anno».

L’esperimento di Patagonia

Il direttore generale di Patagonia è pessimista: «Siamo al punto in cui il nostro implacabile consumismo ci sta portando sull’orlo dell’estinzione.Se questo pare drammatico è perché lo è. È molto probabile che questo scenario diventi realtà se non troviamo un modo migliore per vivere in armonia con il nostro pianeta e prenderci cura di ogni persona che ci vive». Da qui la scelta di entrare in Patagonia. «Il fondatore di Patagonia, Yvon Chouinard, descrive l’azienda come “un esperimento per fare business in modo diverso” e io ho deciso di partecipare a questo esperimento, con entusiamo».

Abbracciare una visione di impresa «diversa»

«Ho iniziato a lavorare in Patagonia nel maggio 2021, quindi ho ancora il vantaggio di vedere il nostro lavoro qui con occhi freschi e in gran parte obiettivi. Attraverso questa fase di scoperta, ho capito perfettamente che non dobbiamo accontentarci delle scuse del business as usual – aggiunge Visch –. Ma c’è un altro modo; un approccio più responsabile e sostenibile per fare business. Patagonia è in business per salvare il nostro pianeta».