Il direttore operativo di Tik Tok Usa si dimette

Il direttore operativo di TikTok, Vanessa Pappas, lascia la popolare piattaforma di social media dopo quasi cinque anni.

In una nota inviata ai dipendenti giovedì mattina e successivamente condivisa su Twitter, Pappas dice che ora che l’azienda ha ottenuto molto successo, ritiene che sia il momento giusto per voltare pagina e concentrarsi sulle “passioni imprenditoriali. “

Il CEO di TikTok Shou Zi Chew ha dichiarato in una nota inviata ai dipendenti che Pappas, uno dei volti pubblici dell’azienda, continuerà a fare il consulente strategico. Volto pubblico anche quando si sono dovute affrontare le numerose accuse sulla sicurezza dei dati a cui il social network cinese è periodicamente sottoposto.

“Voglio cogliere l’occasione per ringraziare V per i suoi numerosi contributi nel corso degli anni”, ha scritto Chew. “Durante tutto il tempo in TikTok, sono stati determinanti nella crescita del business, sostenendo l’azienda, elevando le nostre offerte di prodotti e campagne di marketing e promuovendo una comunità positiva di creatori e utenti. Hanno avuto un impatto significativo e duraturo e siamo davvero grati per gli instancabili sforzi”.

La mossa segna l’ultima partenza di alto profilo per TikTok, che il mese scorso ha visto lasciare il team un dirigente chiave nell’ambito trust and safety. L’uscita di Pappas arriva anche in un momento cruciale, poiché i politici di ogni livello di governo si sono mossi per vietare l’app con la motivazione che le informazioni personali degli utenti statunitensi non sono sicure.

Giovedì, in Senato è stata resa pubblica una divulgazione di TikTok in cui si riconosce che alcune informazioni commerciali relative ai creatori di contenuti di TikTok potrebbero essere archiviate in Cina e non coperte dall’iniziativa Project Texas della società per salvaguardare i dati delle app degli utenti statunitensi.

