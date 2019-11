Il dirigente pubblico condannato per mobbing risponde dei danni erariali

(Marka)

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, la giurisdizione è del giudice amministrativo per il personale non contrattualizzato, e per le controversie nelle quali il mobbing è legato ad atti giuridici specifici, tramite ordini, disposizioni e direttive, o tramite l'assegnazione (o la non assegnazione) del dipendente ad attività e funzioni nella propria struttura organizzativa. Per il personale pubblico contrattualizzato, la giurisdizione spetta al giudice del lavoro (Consiglio di Stato, sentenza 910 del 7 febbraio 2019). In caso di condanna dell'amministrazione pubblica per un fatto di mobbing messo in atto da un suo dirigente, quest'ultimo è tenuto a risponderne davanti alla Corte dei conti per danno erariale indiretto, avendo violato i fondamentali obblighi di servizio cui è tenuto un impiegato dello Stato (sezione giurisdizionale del Lazio della Corte, sentenza del 25 febbraio 2019, relatore Di Stazio).