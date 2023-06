Il discorso integrale di Putin di oggi, 24 giugno 2023

Le forze armate e gli altri dipartimenti hanno ricevuto gli ordini necessari. Ulteriori misure di sicurezza antiterrorismo sono in corso di attuazione a Mosca, nella regione di Mosca e in diverse altre regioni. Saranno intraprese azioni decisive per stabilizzare la situazione a Rostov-sul-Don, che rimane ancora difficile. Il funzionamento dei dipartimenti di controllo civili e militari è praticamente bloccato.

Come presidente della Russia e comandante in capo, come cittadino della Russia, farò di tutto per difendere il Paese, proteggere la Costituzione, la vita e la sicurezza, la libertà dei cittadini. Coloro che hanno organizzato e preparato l’ammutinamento militare, che hanno rivolto le armi contro i loro commilitoni, hanno tradito la Russia e ne risponderanno.

E a coloro che sono stati coinvolti nel crimine, chiedo di non commettere questo errore cruciale, tragico e irripetibile. Fate l’unica scelta giusta: smettete di partecipare ad azioni criminali. Credo che difenderemo e preserveremo ciò che è sacro per noi. E insieme alla madrepatria, supereremo tutte le sfide e diventeremo ancora più forti».

