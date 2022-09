Il discorso di Putin ai raggi X: ecco perché il vero nemico è l’Occidente

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Pur continuando a parlare di “operazione militare speciale” in Ucraina, mercoledì mattina Vladimir Putin ha impresso alla guerra una svolta dichiarando una mobilitazione che, se pure parziale, coinvolge 300.000 riservisti e forse più, dal momento che il relativo decreto firmato dal presidente è più vago delle precisazioni con cui Putin ha cercato di non allarmare troppo la popolazione. Il suo intervento alza bruscamente il tiro contro i veri avversari in un conflitto in cui l’Ucraina è dipinta a tratti come un ostaggio. Questa, vuol dire Putin, è una guerra tra la Russia e l’Occidente che mira a spaccarla e distruggerla, usando anche la minaccia nucleare. Una provocazione a cui il Cremlino, pur di difendersi, risponderà.

I pseudovalori dell’Occidente

«Il mio intervento – ha detto Putin – riguarda i passi necessari e improrogabili a difesa della sovranità, della sicurezza e dell’integrità territoriale della Russia; il sostegno alla volontà dei nostri compatrioti di decidere il proprio futuro; la politica aggressiva di parte dell’élite occidentale che cerca con tutte le forze di conservare la propria supremazia…per poter piegare altri Paesi e popoli al proprio volere, imponendo i propri pseudovalori».

Ucraini carne da cannone

«Lo scopo di questo Occidente è arrivare a indebolire, disgregare e distruggere il nostro Paese…Piani concepiti da tempo: hanno incoraggiato bande di terroristi internazionali nel Caucaso, avvicinato ai nostri confini infrastrutture offensive della Nato. Si servono della russofobia come arma…a cominciare dall’Ucraina trasformata in una base antirussa, trasformando lo stesso popolo ucraino in carne da cannone».

La missione di Mosca

«Nel momento in cui l’attuale regime di Kiev ha di fatto respinto la possibilità di una soluzione pacifica dei problemi in Donbass, è divenuto assolutamente chiaro che ci sarebbe stata un’aggressione contro il Donbass, a cui sarebbe seguito un attacco alla Crimea: alla Russia. Per questo la decisione di attuare l’operazione militare è diventata inevitabile. Il suo scopo principale è liberare l’intero territorio del Donbass».

Scudi umani

«La repubblica popolare di Luhansk è già praticamente ripulita dai neonazisti. I combattimenti nella repubblica di Donetsk continuano…le nostre forze agiscono in modo pianificato, accurato…e passo dopo passo liberano la terra di Donetsk, ripuliscono città e villaggi dai neonazisti, offrono aiuto agli abitanti trasformati in ostaggi, in scudi umani dal regime di Kiev».