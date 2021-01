Il discorso di Xi Jinping a Davos, quello della Cina che corre per la leadership

Il ministero degli Esteri cinese ha chiesto che le relazioni bilaterali vengano “ricostruite e riparate”, affermando al contempo il diritto di difendere i propri interessi.

Biden non ha fornito dettagli su come affronterebbe le questioni più spinose tra i Paesi, inclusi i limiti alle esportazioni di aziende come Huawei Technologies Co., la sicurezza dei dati per quanto riguarda app come TikTok di Bytedance Ltd. e tariffe su quasi $ 500 miliardi di prodotti . Ma ha segnalato un passaggio dallo scontro alla concorrenza, con i membri della sua amministrazione che chiedono maggiori investimenti negli Stati Uniti per “superare” la Cina.