Il distretto dello sportsystem vola Scarpe e bici trainano l’export

Tra i mercati a più alto tasso di crescita, gli Stati Uniti si sono dimostrati determinanti nell’aumento delle vendite per gli scarponi da sci e doposci, degli sci e delle tavole di snowboard (+22 milioni di euro pari al +61% rispetto al primo semestre 2021), seguiti da Francia e Canada. La Germania invece ha trainato, insieme agli Stati Uniti ed Austria, gli acquisti di biciclette ed accessori, ed è stato il mercato dall’incremento più marcato nel primo semestre 2022 anche per le calzature sportive (+19% rispetto al primo semestre 2021), seguito da Romania (+36%), Francia (+12%) e Spagna (+19%). A cosa si deve il successo del distretto è presto detto. La competitività del cluster – secondo i ricercatori della direzione di Intesa - si fonda sulla fitta rete di scambi di subfornitura dalle prime fasi di lavorazione delle calzature per parti in plastica, tessuto e metallo, soddisfatta all’interno del distretto (quantificabile nel 50% per il comparto delle calzature e nell’80% per gli scarponi e gli articoli sportivi).

La possibilità di intrattenere rapporti frequenti con le altre imprese del distretto costituisce un punto di forza, soprattutto per la trasmissione del processo di innovazione. «Integrando qualità, innovazione e tradizione artigianale, il cluster si contraddistingue per i livelli di competitività raggiunti sui mercati internazionali, con brand riconosciuti e ricercati», commenta Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo, istituto che continuerà a sostenere il cluster con prodotti e servizi dedicati come i finanziamenti S Loan, accordati su raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, i green bond e le soluzioni a valere sul plafond di 8 miliardi di euro per la circular economy.

«In questo momento, le imprese si trovano anche a dover gestire costi inattesi con rischi di ricadute su produzione a occupazione», riconosce Nieddu. Un’emergenza su cui le banche cercano di intervenire con misure straordinarie, a sostegno della liquidità dei clienti e per favorire nuovi investimenti, in particolare in energie rinnovabili.

Le criticità della congiuntura devono essere superate in vista della scadenza olimpica, occasione unica di sviluppo per la montagna veneta e per le eccellenze produttive locali.

«I giochi si svolgeranno in un territorio caratterizzato da una filiera dello sport particolarmente sviluppata, che unisce in “doppia corda” le province di Treviso e Belluno con il distretto dell’occhialeria e dello Sportsystem», fa notare il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza. Lo sport ed il suo indotto contribuiscono già ora al Pil nazionale per il 2%, la voce di spesa per abbigliamento e calzature si aggira intorno ai 6,7 miliardi di euro seguita dalle spese vere e proprie per lo sport attivo (3,3 miliardi) e dal turismo sportivo (2,9 miliardi). I giochi, prevedono dall’Unione degli enti camerali veneti, non faranno che amplificare il volume dell’attuale business.