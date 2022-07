Bisogna prepararsi per compiere avvistamenti eccezionali quando si pratica il diving nell'Area Marina Protetta di Capo Rizzuto in cui si verifica il proseguimento nelle acque del Mar Ionio delle propaggini più orientali della Calabria. Il suo entroterra è fatto di colline che si estendono dalle pendici della Sila fino al mare dove si staglia la fortezza aragonese di Le Castella che pare spuntare dall'acqua. La meraviglia viene proprio dagli abissi, come ci si rende bene conto immergendosi col Diving Center Made in Sub.

