Il divino Raffaello capovolto

All’ombra di una veduta ideale di rovine - Tempus edax rerum - di Herman Posthumus, la sezione è governata da due capolavori eccelsi, quello appena restaurato e fulgente di rossi del triplice ritratto di Leone X con i cugini cardinali Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi (1518) e quello di Baldassarre Castiglione (circa 1513) dai penetranti occhi azzurri che si accendono sotto la berretta scura (lo “scuffiotto”), avvolto in calde vesti invernali, affettuosamente e vividamente ritratto dall’amico Raffaello (a Castiglione si deve la stesura della Lettera a Leone X).

Il «progetto di rifondazione antiquaria dell’arte moderna» si esplicita nelle sale successive. Nella densa quarta sala si accompagnano modelli antichi con la cultura antiquaria e il collezionismo. Dall’Antinoo Farnese, modello per il Giona della Cappella Chigi (testimoniato in mostra da un disegno di Raffaello a Windsor), al Torso Sassi, dalla Tavola iliaca Tomassetti fonte, tra le altre, per la celebre incisione Quos ego di Marcantonio Raimondi – densa di rinvii alla scultura antica e all’architettura - al disegno raffigurante l’Apollo del Belvedere. Ma il pezzo forse più strepitoso della sala è il disegno/rilievo a pietra rossa quotato a penna (1514-1515), già a Chastsworth e ora a Washington, di uno dei cavalli dell’antico gruppo dei Dioscuri del Quirinale, l’Opus Praxitelis, sul cui originale ogni visitatore avrà avuto modo di posare e attardare lo sguardo prima di entrare in mostra.

Il confronto con l’antico prosegue nelle stanze successive che indagano il Raffaello negli anni del pontificato di Leone X, quando la pittura dell’artista diventa sontuosa e l’attività sua, e della sua bottega piena di talenti, si fa turbinosa per quantità, varietà e importanza degli incarichi ricevuti. Ci accoglie l’Estasi di Santa Cecilia (commissionata nel 1514-1515 e, comunque, prima della “Guerra di Urbino” del 1516), dorata presenza, iconograficamente frutto di una ricerca antiquariale, con la veste in cui si intrecciano l’araldica medicea del broncone fiammante, omaggio al papa regnante, e quella del cingolo francescano, memoria di papa Giulio II che dalle fila dei Francescani proveniva. Gli strumenti musicali di fronte alla santa martire sembrano vestigia antiche. Fanno corona alla Santa Cecilia il San Giovannino degli Uffizi, con le sue probabili fonti che vanno dal Laocoonte vaticano - in mostra un bronzetto di Ludovico Lombardi (1545) - al torso tipo Westmacott; la Madonna del Divino amore, la Madonna della rosa, la Visitazione di Madrid (già a L’Aquila) con la sua probabile fonte antica, la Dextrarum iunctio che ha suggerito l’abbraccio dolce tra la Vergine e Sant’Elisabetta; il Ritratto del Cardinal Bibiena, l’impressionante cartone per la Lapidazione di Santo Stefano (Giulio Romano o, com’è stato recentemente suggerito, Raffaello e Giulio Romano?) per la chiesa di San Lorenzo a Genova. E ancora: i disegni per la Sala di Costantino (in catalogo un saggio rende edotti degli ultimi restauri e delle più recenti scoperte), per la Villa Farnesina, per la decorazione della seconda Loggia Vaticana (o “Loggia di Raffaello”), appena conclusa nel giugno 1519 quando la vide Baldassarre Castiglione che le descrisse come «bella al possibile, e forsi più che cosa che si vegga hoggi dì de’ moderni» in una lettera a Isabella d’Este.

E ancora capolavori e magnificenza, verso l’ultima sala del primo piano: i disegni per i cartoni degli arazzi Vaticani con storie di San Pietro e di San Paolo, l’arazzo con Il sacrificio di Listra (1517-1519), uno dei più architettonici della serie, che arriva fresco fresco dalla settimana di ostensione nella Cappella Sistina (17-23 febbraio), luogo per il quale era stato pensato. L’arazzo (482x581 cm) è seguito dal suo corteggio antico, costituito dall’Ara funeraria di Lucio Volusio Urbano e dal Rilievo con scena di sacrificio degli Uffizi, e moderno, rappresentato dal facsimile del corrispettivo cartone londinese, straordinario perché «più vero del vero» (mi affido a un topos della prosa vasariana): potrei quasi giurarlo, avendo visto l’originale da molto vicino, la scorsa estate, salendo sulle impalcature approntate da Factum Foundation che ha “rilevato” tutti i cartoni della Raffaello Room del V&A. E dunque il grande arazzo madrileno con Dio padre con i simboli degli evangelisti, eseguito nel 1521 circa per il baldacchino del letto “dei paramenti” di Leone X su disegno di Tommaso Vincidor, traduzione sontuosa in lana, seta e fili d’oro (426x347 cm) della tavoletta di Raffaello – di cui, però, non regge il confronto – con la Visione di Ezechiele della Galleria Palatina di Palazzo Pitti (40,7x29,5 cm) che lo affianca.