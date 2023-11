Il divorzio all’indiana manda al tappeto il big dei tessuti Raymond

Ascolta la versione audio dell'articolo

I matrimoni indiani sono faccende notoriamente elaborate e costose. Da qualche giorno però le cronache mondane di Mumbai sono monopolizzate non da un’unione, ma da una separazione che pare destinata a spostare molte (ma molte) più rupie del più sfarzoso dei matrimoni.

Lui si chiama Gautam Singhania ed è il presidente della Raymond Ltd., una delle maggiori società mondiali nel settore dei tessuti per l’abbigliamento. Nel tempo libero colleziona supercar, yacht e motoscafi che ha il vezzo un po’ infantile di battezzare con titoli dei film di 007 (Moonraker, Octopussy, Goldfinger…). La sua fortuna è (era?) stimata in circa 1,4 miliardi di dollari. Lei si chiama Nawaz Modi Singhania e, dopo l’improvvido annuncio di separazione fatto il 13 novembre dal marito sul social media X, ne chiede per sé e le due figlie il 75 per cento.

L’interesse degli investitori

Ecco perché da qualche giorno anche gli investitori sono obbligati a seguire la vicenda. La signora Modi (nessuna parentela con il primo ministro indiano) siede nel board della Raymond, e dal giorno dell’annuncio del marito il titolo della società non ha chiuso una sola seduta in positivo, bruciando quasi 180 milioni di dollari di capitalizzazione.

«L’incertezza attorno alla separazione sta influenzando il valore delle azioni - spiega Varun Singh, un analista di Icici Securities - e nessuno sa quale impatto avrà sulla società. Dato che la moglie è un membro del consiglio di amministrazione» la rottura «è diventata un problema di governance aziendale». Senza contare i possibili mutamenti dell’assetto azionario.

Il 22 novembre in Borsa Raymond ha chiuso a 1.676 rupie, il 3,81% in meno rispetto al giorno precedente, in una giornata in cui i suoi peer hanno tutti guadagnato. La serie negativa va avanti ininterrotta da sette sedute. Non succedeva dal 2020, e in quell’occasione la perdita complessiva del titolo non arrivò al 7 per cento. A fine giornata, i grafici di Borsa segnavano un impietoso -11,3 per cento. Sarebbe tanto per una startup esposta ai capricci del mercato, figuriamoci per uno dei marchi indiani più noti in patria.