Il divorzio tra Borse e realtà: listini da record, economia in frenata

Secondo un grafico elaborato da JP Morgan As, un anno fa la maggior parte dei Paesi del G20 aveva stime economiche in miglioramento, mentre ora questa fortuna non ce l’ha quasi più nessuno. E se si guardano il commercio globale (che a inizio 2018 cresceva a un ritmo quasi del 5% annuo mentre ora non aumenta più), gli investimenti delle aziende a livello mondiale e la fiducia delle imprese, il trend è sempre lo stesso: calo, calo, calo. E le Borse? Rialzo, rialzo, rialzo.

Il «game changer»

Ovvio che il motivo del grande rally sia da cercare in un fenomeno che ha cambiato radicalmente le carte in tavola dopo un dicembre 2018 nero: l’inversione di rotta delle banche centrali. Questo - per esempio secondo Matt King di Citigroup - è fondamentale per capire tale esuberanza sui mercati: a fine 2018 le banche centrali si ritiravano, ora tagliano i tassi e tornano in campo con i loro bazooka. La Bce ha appena riavviato il quantitative easing e la Fed è tornata a iniettare liquidità. Questo (unito allo scampato pericolo di recessione e al quasi-scampato pericolo di guerra commerciale) ha dato benzina alle Borse. Quanto può durare? Fintanto che finanza e realtà non decidono di incontrarsi.

