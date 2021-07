Il Dl su fisco e lavoro / Cashback e Super Cashback sospesi per sei mesi

Stop al Cashback e al Super cashback per sei mesi, dal 1 luglio al 31 dicembre 2021. Al momento dunque i due programmi dovrebbero ripartire nel 2022. Viene così sospesa una delle misure su cui il governo Conte aveva puntato per ridurre l'uso del contante e incentivare l'uso di carte e app di pagamento. Il Mef effettuerà rilevazioni periodiche sui pagamenti elettronici e i 1,5 miliardi di risparmi di risorse andrebbero a un fondo per gli interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. Il programma Cashback, avviato in via sperimentale durante le festività natalizie ed entrato a regime all'inizio dell'anno, prevede il rimborso del 10% in caso di utilizzo di carte di credito, carte di debito e prepagate, bancomat e app di pagamento. Quanto invece al Super Cashback, ogni sei mesi i primi 100.000 che avessero fatto più operazioni avrebbero ottenuto 1.500 euro. I rimborsi relativi ai pagamenti con pos nel primo semestre 2021 e nel primo semestre 2022 saranno erogati rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022 (prima era previsto il termine di 60 giorni dalla fine di ciascun periodo)

9/10 Menu