Il Dl su fisco e lavoro / Licenziamenti, stop al blocco generalizzato

Una delle misure più importanti che rientrano nel pacchetto approvato dal Governo con il nuovo decreto è lo sblocco dei licenziamenti per motivi economici dal 1 luglio per l'industria manifatturiera e l'edilizia con l'eccezione per il tessile e I settori a esso collegati. Per questi ultimi tre settori è infatti prevista un'ulteriore proroga fino al 31 ottobre del divieto di licenziare e l'erogazione di ulteriori 17 settimane di cassa Covid, gratuita

