Il Dl Infrastrutture è legge Tutele ai concessionari Tar più veloci sul Pnrr

Il decreto legge Infrastrutture (Dl 68/2022) è stato convertito ieri dalla Camera, con 259 sì, 9 contrari e 18 astenuti. La maggior parte delle modifiche rispetto alla versione originaria entrata in vigore il 16 giugno riguarda il Codice della strada. Tra le altre novità, una norma a tutela dei concessionari auto, l’accelerazione delle cause amministrative che riguardano il Pnrr e varie precisazioni che dovrebbero rendere possibile la revoca della concessione ai gestori autostradali in caso di loro inadempimento (si veda l'articolo a fianco).

Concessionari auto

Mentre sta iniziando la delicata fase di passaggio ai futuri assetti della distribuzione automobilistica (molte marche non daranno più il mandato di concessione, facendo diventare agenti o commissionari i loro attuali concessionari) e continua la crisi del mercato innescata anche da guerra e pandemia, si introduce una tutela contrattuale per la categoria. I contratti con le case automobilistiche dovranno durare almeno cinque anni e chi non volesse rinnovarli alla scadenza deve comunicarlo all'altra parte con almeno sei mesi di anticipo. La disdetta prima della scadenza sarà possibile alla casa automobilistica solo riconoscendo al concessionario un equo indennizzo che comprenda l’avviamento e gli investimenti effettuati in buona fede. Tutto ciò vale per la vendita di veicoli nuovi o di autoveicoli usati immatricolati da meno di sei mesi che abbiano percorso meno di 6mila chilometri (quindi considerati fiscalmente nuovi).

Processi amministrativi Pnrr

Quando una causa amministrativa riguarda interventi finanziati in tutto o in parte dal Pnrr, il Tar, se accoglie l’istanza cautelare, deve contestualmente fissare la discussione del merito alla prima udienza successiva ai 30 giorni dal deposito dell'ordinanza. Le Pa hanno l’obbligo di segnalare al giudice che la controversia riguarda il Pnrr, le altre parti hanno la facoltà di farlo.

Codice della strada

La novità più attesa non è arrivata: l’equiparazione tra approvazione e omologazione degli strumenti di rilevazione automatica delle infrazioni, prevista solo nella prima bozza del Dl e poi tolta, non è stata recuperata neanche con un emendamento. Restano quindi a rischio di ricorso alcune multe comminate con apparecchi automatici.Cambiano le regole sul sovraccarico dei mezzi pesanti: la tolleranza del 5% valida per tutti resta solo per le misurazioni compiute con le tradizionali pese pubbliche; sale al 10% per la pesatura dinamica, effettuata su tutti i veicoli in transito con sensori annegati nell’asfalto, che diventerà valida in pieno quando saranno approvati od omologati dal Mims (oggi si possono usare solo per individuare presunte infrazioni, da confermare con la pesa pubblica). Tutto ciò vale anche per i trasporti eccezionali, per i quali in caso di infrazione occorrerà comunque una nuova autorizzazione.Sempre sui camion, diventano fruibili tutti i benefici di riduzione dei consumi portati dalle nuovissime cabine allungate e dalle appendici aerodinamiche speciali a norma Ue: si possono sforare i normali limiti di lunghezza massima. Ma le appendici devono essere compatibili con il trasporto su treno o nave e vanno piegate o rimosse dal conducente se è a rischio la sicurezza o, su strade con limite di velocita fino a 50 km/h, se ci sono ciclisti o altri utenti vulnerabili. Anche piegate non devono superare di oltre 20 centimetri la lunghezza totale del veicolo.

Non tutti i Comuni potranno istituire Ztl con accesso a pagamento: sarà il Mims a stabilire quali caratteristiche dovranno avere per poterlo fare, le modalità di riscossione e le tariffe massime. Le somme saranno fissate in base a emissioni inquinanti e tipo di permesso.“Sconti” a chi prende multe seriali nel giro di 90 giorni per mancata revisione o assenza di assicurazione: potrà pagare solo il triplo di quanto previsto per una violazione singola, analogamente a quanto si fa già per violazioni multiple commesse in uno stesso momento. Le regole di applicazione paiono complicate, tra infrazioni accertate direttamente da agenti su strada e violazioni rilevate da telecamere. L'interessato, se sa di rientrare in una situazione in cui ha diritto allo “sconto”, deve presentare un'istanza. Alzato da 55 a 65 kW/t il limite di potenza specifica per i neopatentati al primo anno, se guidano un’auto elettrica o ibrida plug-in (ma di quest'ultima non c'è una definizione ufficiale).Con la patente B presa da almeno due anni si potranno guidare furgoni più pesanti di 3,5 tonnellate (fino a 4,25), se l’eccedenza (che andrà annotata sulla carta di circolazione con modalità ancora da stabilire) è dovuta a propulsione elettrica, a gas o a idrogeno.