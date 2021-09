Il documento dei giovani contro il climate change. Draghi incontra Greta

La Pre-Cop26 di Milano si chiude sabato 2 ottobre ed è l’evento di preparazione della conferenza di Onu Glasgow, che si terrà fra poche settimane. Sul tavolo le decisioni strategiche che dovranno essere prese in Scozia, con l’aggiornamento degli impegni di decarbonizzazione dei singoli Stati nell’ambito dell’Accordo di Parigi del 2015. Da Milano deve quindi uscire la cornice programmatica da mettere poi definitivamente a punto alla Cop26.

L’obiettivo è azzerare le emissioni nette di anidride carbonica entro il 2050 per provare a contenere l’aumento della temperatura media del pianeta sotto i 2 gradi rispetto ai livelli pre-industriali, posto che sarà molto difficile rispettare il target che offre maggiori garanzie, quello di 1,5 gradi.

«C’è ancora una piccola finestra di opportunità», per rimediare al surriscaldamento globale, «ma è una corsa contro il tempo», ha ricordato Patricia Espinosa, segretaria esecutiva della Unfccc, in pratica numero uno dell’Onu sul cambiamento climatico. Per questo, «la Cop26 di Glasgow deve essere un successo e per questo la Pre-Cop di Milano è così importante».

Espinosa partecipa ai lavori del meeting Youth4Climate e del summit dei ministri dell’Ambiente. Superare la soglia di riscaldamento globale di 1,5 gradi, spiega, significherebbe che «gli eventi climatici estremi che abbiamo visto di recente diventeranno ancora più disastrosi e frequenti, moriranno più persone, i danni economici saranno maggiori. Nel 2020, i dieci disastri climatici più costosi hanno causato perdite per 150 miliardi di dollari, 3.500 morti e 13,5 milioni di sfollati. In gioco c’è la vita sul pianeta».