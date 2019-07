Il dolce sorriso della miseria

3' di lettura

Zio Démoney sta a Ngodi-Akwa, acquitrinosa bidonville di Douala, con il suo ndongo ndongo ficcato in bocca («da noi i denti si puliscono con uno stelo di rattan, con uno ndongo ndongo bello secco»). Si sveglia ogni mattina prima del Sole, come nei pochi anni in cui ha avuto un lavoro, unico nel circondario. Dipita, suo nipote, abita invece in Rue de Berne 39, nel quartiere a luci rosse di Ginevra schiacciato tra i grandi alberghi sul lungolago e la stazione.

Le vacanze le passa dallo zio, un «resistente occulto» a Paul Biya, «L’uomo giusto al momento giusto», «L’incarnazione del rigore», «Il Camerun delle grandi ambizioni», o addirittura «La scelta del popolo»: a detta dei manifesti con l’effigie del dittatore che tappezzano la baraccopoli.

Quando sorge, Démoney parla al Sole come fosse un dio. «Più tardi, sì, molti anni dopo, ho capito che per mio zio quel momento di contemplazione rappresentava una speranza. Zio Démoney cercava speranza in un paese in cui sognare una vita migliore era diventato un affronto, quasi un peccato. “Prima” diceva lo zio con aria nostalgica “potevi andare a studiare e sperare un giorno di vederne i benefici. Oggi, più nulla! Siamo condannati a vivere nella povertà quotidiana e ad accettarla, ingerirla, tenerla in pancia come una pillola difficile da mandare giù”».

Dipita vive con la sua giovanissima mamma, che non lo ha mai trattato come un bambino: «Ancora oggi ho l’impressione di essere stato il suo coinquilino, anzi il suo socio», racconta il protagonista di Rue de Berne, numero 39, romanzo d’esordio dello scrittore camerunese-svizzero Max Lobe, solo ora pubblicato in italiano. La voce lucidissima del ragazzino che contrasta con la sua abissale ingenuità ricorda il piccolo protagonista di Domani avrò vent’anni, di Alain Mabanckou, amico e maestro di Lobe che, similmente all’autore congolese, ha trasposto in forma scritta il talento che hanno sviluppato i tanti conterranei dovutisi adattare a vivere in condizioni disperate: il fare dell’ironia uno scudo. Ridere come presa di distanza, ma anche come forma di autoaffermazione su un destino che chi è nato a Ngodi-Akwa o in Rue de Berne non può proprio controllare.

Come Charlie Chaplin, Lobe ha la capacità di far ridere con le cose tristi. Molto tristi. Senza caricaturizzarle, senza snaturarle, mantenendo un equilibrio etereo tra comicità e tragedia. Un talento che si perfezionerà ancora nel romanzo successivo La trinità bantu, già pubblicato in Italia, storia dolorosissima raccontata con leggerezza sapiente.