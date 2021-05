Il dollaro digitale è già qui (ed è privato)

B-USD è la valuta con il trend più in crescita perché è utilizzata come mezzo di scambio sulla nuova piattaforma decentralizzata Binance Smart Chain, un clone di Ethereum che ha raddoppiato la base di utenti in poco più di un mese. In genere è possibile notare come ogni exchange, nel momento in cui raggiunge una massa critica di utenti si affretta ad emettere una stablecoin proprietaria per ridurre i deflussi di valuta verso le altre exchanges ed il circuito bancario internazionale.

Le transazioni degli ultimi 15 mesi

Il diverso utilizzo delle stablecoin da parte degli utenti emerge con chiarezza andando ad analizzare il valore mediano delle transazioni negli ultimi 15 mesi.

STABLECOINS VALORE MEDIANO IN DOLLARI DELLE TRANSAZIONI (Fonte: Coinmetrics) Loading...

Si può agilmente notare come le stablecoins più “ancorate” alle singole exchanges (B-USD, H-USD, PAX) abbiano dei controvalori che mediamente sono anche 10 volte superiori rispetto ai giganti del mercato USDT e USDC, nonostante la capitalizzazione sia dalle 10 alle 20 volte inferiore. Questo implica un utilizzo prevalente per grandi trasferimenti di valore tra exchanges – in ulteriore crescita negli ultimi mesi – ed una scarsa adozione da parte dell'utente medio. USDT ed USDC sono invece molto diffuse tra i piccoli investitori che tendono ad effettuare transazioni dal valore mediano più contenuto.

La nuova frontiera delle stablecoins: abbandonare l'ancoraggio al dollaro

All'interno di un offerta di stablecoins che potremmo definire “tradizionale”, spicca il recentissimo sviluppo di valute digitali ancorate non a valute fiat, ma ad assets in circolazione solo sui mercati cripto. In altri termini il valore di un'unità di stablecoin è garantito attraverso un portafoglio di assets digitali che hanno una valorizzazione variabile in Dollari. La stablecoin DAI rappresenta l'esempio più di successo di questa nuova generazione di valute digitali e di recente è entrata nella classifica ristretta di stablecoins con capitalizzazione superiore al miliardo di $.

Il funzionamento è simile a quello di un prestito a termine classico (repo o repurchase agreement): l'utente può prendere a prestito 1 DAI, che viene valorizzato convenzionalmente pari ad 1 $, in cambio di un deposito in Ethereum che vale più di un $: a seconda delle condizioni di mercato il deposito potrebbe essere tra 1,5 ed 1,75 $. Tecnicamente il prestito viene definito “over-collateralizzato” (cioè più che garantito). Nel caso in cui il collaterale – in questo caso Ethereum – dovesse avvicinarsi al valore di 1$ verrebbe liquidato sul mercato per “coprire” la posizione in DAI con Dollari reali.