Il dollaro è troppo forte: a rischio la stabilità finanziaria globale

BANCHE CENTRALI - VARIAZIONE CUMULATE DEI TASSI DI INTERESSE CHIAVE PER ALCUNE ECONOMIE Loading...

Si nota agilmente come le banche centrali dei Paesi emergenti abbiano avviato il ciclo di rialzo dei tassi quasi un anno prima rispetto alle mosse della FED. La maggiore esposizione delle proprie economie a variazioni del valore del dollaro ha costretto infatti questi Paesi a “erigere” un muro protettivo a difesa delle proprie valute ai primi accenni di normalizzazione della politica monetaria USA nel 2021 (la riduzione del ritmo di acquisti di Treasuries da parte della FED).

Paradossalmente, chi ha alzato prima i tassi di interesse, ha sperimentato una svalutazione più contenuta della propria divisa e non è stato costretto ad un precipitoso cambio di marcia nel 2022. La maggiore gradualità nei rialzi e l'accresciuta stabilità del tasso di cambio hanno favorito una migliore performance macro-economica delle economie emergenti. Addirittura la banca centrale brasiliana ha dichiarato di aver raggiunto il tasso d'interesse massimo (definito anche terminal rate) e di attendersi un progressivo allentamento della politica monetaria in risposta alle minacce di recessione globale.

Ancora una volta, il timing della politica monetaria si rivela essenziale nel determinarne l'efficacia e nel ridurre i costi associati. Nei paesi industrializzati, occorre ammettere che l'aver atteso troppo per avviare la normalizzazione dei tassi d'interesse si sta rivelando de facto come un errore di policy. Ad oggi, ai livelli istituzionali più alti stanno crescendo le preoccupazioni per un nuovo probabile errore, dovuto ad un inasprimento monetario coordinato a livello globale troppo rapido e troppo prolungato nel tempo.

Il dollaro è il petrolio del sistema finanziario: se sale troppo in fretta, tutto crolla

La fase che stiamo vivendo ci mostra fin troppo bene i costi nascosti nell'attuale struttura “dollaro-centrica” del sistema monetario internazionale. La valuta USA è coinvolta in quasi il 90% di tutte le transazioni globali in valuta estera. Oltre il 50% della fatturazione globale delle esportazioni, dei crediti bancari transfrontalieri e dei titoli di debito internazionali è denominato in dollari, nonché circa il 60% del valore delle riserve valutarie ufficiali delle banche centrali.

In termini semplici, il dollaro gioca nel sistema finanziario globale lo stesso ruolo del petrolio nell'economia reale. La domanda di dollari è ampiamente inelastica per via del ruolo di valuta di riserva utilizzata nel regolamento degli scambi internazionali e nella composizione delle riserve valutarie ufficiali. Se il prezzo relativo del dollaro aumenta troppo rapidamente, la domanda non può ridursi altrettanto velocemente ed i costi di funzionamento del sistema (cioè più inflazione, più rischi di solvibilità sui debiti in valuta) diventano presto insostenibili.