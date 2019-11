Il dollaro forte rema contro le ricchezze dei super paperoni Nel 2018 scende a 8,5 trilioni di dollari la ricchezza dei 2.101 miliardari (gli italiani calano da 43 a 35 con due donne fra le new entry) secondo il Billionaires Insights 2019 di UBS e PwC. Il numero di miliardarie donne in cinque anni è cresciuto del 46% di Lucilla Incorvati

Chi sono i quattro «Paperoni» ottantenni che scuotono Piazza Affari

4' di lettura

Anche i ricchi piangono. Per i super super paperoni il 2018 non è stato un anno di felicità. Il dollaro forte e il mercato azionario volatile hanno fatto scegliere le loro ricchezze di 388 miliardi di dollari dopo 5 anni di crescita. Attenzione, però, stiamo comunque parlando di signori seduti su una montagna infinita di denaro, esattamente 8,5 trilioni di dollari, considerando gli individui che hanno almeno 1 miliardo di ricchezze finanziare . Vale a dire 2101 individui. In Italia sono 35 erano 43 nel 2017. Tre le new entry ci son o due donne ed un uomo che non ha più di 40 anni. Lo rivela il rapporto annuale Billionaires Insights (The Billionaires Effect) curato come ogni anno da UBS e PwC.

I NUMERI DELL’ITALIA (Fonte: PwC Billionaire Database, UBS and PwC analysis)

Il primo tonfo dopo 5 anni di crescita

Giunto al suo quinto anno, lo studio attinge alla vasta rete di clienti e dati dei quali dispongono UBS e PwC con l'obiettivo di offrire informazioni dettagliate sui miliardari di tutto il mondo. Più di 30 interviste face to face con i miliardari e i loro eredi e, per la prima volta, anche un sondaggio svolto su più di 100 client advisor di UBS per scoprire interessi, luoghi e sogni dei super super paperoni e dei loro eredi.

RIPARTIZIONE REGIONALE DEI MILIARDARI

Se fino alla fine del 2018 le aziende quotate sul mercato azionario controllate da miliardari hanno registrato una performance in aumento del 17,8%, rispetto alla media dell'indice MSCI AC World pari al 9,1%, nel 2018 il trend si è invertito. Il dollaro forte e il mercato azionario volatile ha penalizzato questi soggetti. Nelle Americhe si è assistito a un leggero incremento della ricchezza: ben 33 i nuovi miliardari entrati nel club dei super paperoni in 12 mesi .

Più donne tra i ricchi del pianeta

Il numero di miliardarie donne in cinque anni è cresciuto del 46%. Effetto di una maggiore spinta all’imprenditoria ma anche di divorzi e separazioni super miliardarie. Come non ricordare il divorzio da record tra Jeff Bezos, patron di Amazon, e la moglie MacKenzie: a lei sono andati 36 miliardi in azioni e così è diventata la quarta donna più ricca del mondo.

Secondo lo studio, nel mondo attualmente ci sono 233 miliardarie donne, rispetto alle 160 del 2013 che crescono ad un tasso (39%) più alto di quello degli uomini. In Asia, oltre la metà (57 per cento) delle donne miliardarie sono arrivate a questi risultati da sole. Quattro su 10 delle miliardarie che sono arrivate a questo risultato hanno costruito questa ricchezza, operando nel settore del consumo e della vendita al dettaglio.