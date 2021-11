Il dollaro sarà sempre più forte? Ecco cosa prevedono gli analisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il dato sui sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti (che ha toccato il minimo dal lontano 1969) e quello sull’inflazione Pce (balzato al massimo dal 1990 al 5%), sono stati come due ciliegine sulla torta del super-dollaro. Due conferme cioè che la Federal Reserve, che ha sempre indicato la salute del mercato del lavoro e l’inflazione come precondizioni per normalizzare la politica monetaria, ha ora due argomentazioni in più per velocizzare l’uscita dai super-stimoli monetari pandemici e per...