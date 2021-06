Il dollaro si adegua alla Fed e torna primo della classe. Quanto durerà?

3' di lettura

Tra la reazione a caldo e quella a freddo non c’è stata differenza. Tanto mercoledì sera - subito dopo l’apertura della Fed a una stretta monetaria anticipata, con due tagli preventivati entro il 2023 - quanto giovedì gli investitori hanno continuato a comprare dollari. Tanto che il dollar index - che sintetizza l’andamento del biglietto verde contro un basket di valute internazionali - è balzato in un due sedute dell’1,65% passando da 90,5 a 92 punti. Davvero notevole come scatto considerato che...