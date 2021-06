Il domani? Promuovere azioni che apportino valore ai giovani e più donne nei board

Elena è impegnata nell’advisory board del Women’s Forum G20 Italy nel predisporre iniziative concrete per aumentare il numero di donne executive nei board. «Se la legge sulle quote rosa ha aperto la strada – aggiunge - ora si deve procedere spediti nel mettere a terra iniziative che cambino veramente la realtà. Sono molte le donne capaci di assumere ruoli apicali in tante aziende e non solo nel settore finanziario». Un suggerimento alle giovani e ai giovani in generale: «Iniziare a lavorare da laureandi perché proietta nel mondo del lavoro, fa percepire i tratti opportunistici, permette di sviluppare modalità di interazione diversa; infine fare esperienze di lavoro internazionali perché è una grande scuola di vita».

Secondo Elena, la cultura, la famiglia di provenienza e la società hanno un peso rilevantissimo nel percorso delle donne. «L’eredità maggiore della mia famiglia sta nei valori che mi ha trasmesso: essere coraggiosa nel perseguire sogni e ambizioni; curiosa della vita e nella vita, facendo domande per trovare risposte utili al proprio percorso professionale e personale. Senza paura di cambiare idea perché il cambiamento è un’opportunità, è intelligenza, è vita. Dalla mia famiglia ho imparato che il rispetto per gli altri parte dal rispetto per se stessi. Sogno una società che non ponga la donna di fronte alla scelta: figli o carriera, vita privata o professione. Ognuno deve potersi realizzare nel pieno delle proprie volontà e capacità. Le aziende moderne, e ne sono un esempio Bnl e Bnp Paribas, hanno implementato strategie di welfare aziendale e strumenti ad hoc per sostenere la famiglia nel senso più allargato possibile, contribuendo al giusto bilanciamento tra lavoro e vita privata». Obiettivo del gruppo Bnp Paribas è di alzare la presenza di donne nei ruoli apicali dal 33% al 40% in pochi anni. «Auspico che lo Stato possa attuare interventi - ed in molti paesi come la Francia questo avviene - in grado di intercettare le esigenze della famiglia moderna. Anche questa è cultura dell'inclusione e attenzione alle persone».

Tra chi ha ispirato Elena ci sono Italo Calvino (da lui ho imparato il valore della leggerezza) e Adriano Olivetti, il primo ad avere tradotto in Italia il concetto di sostenibilità creando un equilibrio tra solidarietà sociale e profitto, «promuovendo quell’idea di felicità collettiva che vorrei nella mia azienda». E poi ci sono le persone che nella vita di Elena hanno lasciato un segno: i capi scout che hanno trasmesso l’importanza di mettersi al servizio degli altri, di avere passione per le idee; alcuni capi illuminati, quelli capaci di darle feeback, insegnando il disvalore della mediocrazia ed educando allo sviluppo di capacità critica e all'esercizio della creatività. «A loro mi ispiro con tutti i colleghi in azienda. Proprio in azienda il confronto lo ritengo determinante: do libertà per ricevere responsabilità e poi guido con il contesto e non con il controllo. E poi c'è mio marito, compagno di vita, complice di passioni e di emozioni. Insostituibile ».

«Nel mio futuro sento forte la responsabilità verso le nuove generazioni. È a loro che dobbiamo pensare nel definire le priorità dello sviluppo economico e sociale. Condivido quanto sostiene il Governatore Visco che investire in istruzione e conoscenza non è solo un fattore essenziale di crescita della produttività e dell’economia ma, allo stesso tempo, può contribuire all'innalzamento del senso civico e del capitale sociale, fattori di coesione sociale e di benessere dei cittadini».

L’essere in movimento è nel dna di Elena: «Se dovessi definire la mia vita fino ad oggi la descriverei sempre di corsa, rincorrendo cose diverse e con compagni di viaggio (e di vita) capaci di stimolarmi con il potere delle proprie domande. E un tempo libero super intenso nel quale lotto per accomodare tutte le mie passioni». Elena non ha sogni nel cassetto perché li tiene a vista sul comodino «questa cosa mi aiuta a farne la base di tante piccole azioni nel quotidiano. Oltre alla scrittura del mio romanzo, c’è la sistemazione di una piccola baita (forse in Valtellina) ma soprattutto la volontà di essere felice senza un motivo particolare. Il prossimo viaggio? Altre cinque tappe del cammino di Santiago».