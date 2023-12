Il Don Carlo di Verdi (con sorprese) conquista Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sbaglia chi pensa che il 7 dicembre alla Scala sia un rito ripetitivo, tutto sommato inutile e soprattutto prevedibile. Perché ogni volta all’apertura fatidica della stagione del teatro milanese succede qualcosa di nuovo. Ieri sera, al Don Carlo che si è alla fine concluso tra gli applausi abbiamo registrato alcune sorprese significative. E non solo meramente attinenti il mondo della musica e dell’opera. Ad esempio, a inizio serata, quando mancano giusto tre fatali minuti all’inizio dell’opera, scatta inatteso e imprevisto il primo grande applauso nella traboccante Scala. Nel palco reale è entrata Liliana Segre, cappotto nero, sciarpa bianca, e quella sua apparizione – che tanto ha fatto parlare nei giorni scorsi le cronache – riscalda di una necessaria autorità e simbolica umanità il 7 dicembre. Applauso caldo, sincero. Necessario. Negli anni passati era andato sempre con il medesimo spirito di affettuoso calore al Presidente Mattarella. Assente quest’anno, e assente anche la premier Giorgia Meloni, nella prima fila delle autorità sono rimasti il sindaco Giuseppe Sala, con Ignazio La Russa e il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Canto e personalità teatrale fanno tutt’uno nella nuova produzione dell’opera di Verdi, che viene proposta nell’edizione in quattro atti, una delle cinque diverse previste dal compositore e destinata espressamente a Milano, nel 1884. I giochi vocali emergono chiari già alla fine del primo atto. E anche questa è una sorpresa. Perché è il baritono Luca Salsi, il marchese di Posa, a imporsi come baricentro tra le figure maschili. Toccante nel duetto dell’amicizia con il giovane Don Carlo, eroico nel confronto con l’anziano re Filippo II. La voce è autorevole, il gesto eloquente, la sicurezza assoluta. Canto e parola vengono plasmati in egual misura dal tenore, Francesco Meli, molto controllato, ricco di sfumature e mezze voci, sorvegliatissimo nei punti più delicati. Il suo Carlo esce così con quei tratti di ragazzo fragile, travolto da una storia più grande di lui. Confuso nell’amore per una donna che ora deve chiamare madre. Perché a sposarla è stato suo padre, Filippo II, che qui ha la nobiltà e l’esperienza di Michele Pertusi, perfetto nel mascherare qualche suono nel registro trave un poco offuscato, talora scivolato nel quasi parlato. Ma compensato da un fraseggio, da un senso comunicativo della parola che raramente si incontrano con tanta eloquenza.

Di nuovo una sorpresa musicale nelle due donne, che sono autentiche primedonne, dal carisma incredibile, magnetiche su tutta la sala. E non potrebbe essere altro, visto che rispondono ai nomi di Anna Netrebko, una regalissima, malinconicissima Elisabetta (grande aria finale che scatena il delirio), e Elīna Garanča, Eboli dal passo davvero di tigre, come le chiede il libretto, dominatrice e vendicativa. Tra le due voci, è singolarmente il timbro del soprano a imporsi con un carattere più scuro, rispetto a quello che ci si aspetterebbe dal mezzosoprano.

Ma la vera sorpresa della spettacolo di Lluìs Pasqual arriva nella seconda parte del secondo atto, con una scena dell’Autodafé mai vista tanto sottilmente costruita. Vista dal retro, di un enorme retablo alto fino al soffitto, che viene costruito a vista, con scale praticabili, dopo avere mostrato cinque poveri condannati al rogo nudi e sanguinanti (un vistoso fuoco si alzerà nella fossa dove sono gettati) girerà su se stesso, mostrando nell’enorme quadro dorato svettare il re e la regina. Statue viventi. Sormontate eloquentemente dall’alto da un terrifico Grande Inquisitore, addobbato con enorme copricapo vescovile.

Molto introspettivo, meditato nella concertazione dettagliata di Riccardo Chailly, con Coro e Orchestra in solenni sonorità, si impone un “Don Carlo” con sfumature decadenti, meno energico di quanto la tradizione consegna. Nuovo nel conferire al tema della solitudine del trono, della vanità della potenza, un suono anche slentato, cinereo, stanco. Come forse voleva Verdi.