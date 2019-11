Il dossier, 1 consumatore su 3 compra merci contraffatte: danno da 30,2 miliardi

Allerta Aifa farmaci senza bollino,piaga contraffazione

Cresce l’acquisto sul web

Secondo Confcommercio c’è un aumento di prodotti contraffatti acquistati direttamente sul web. Cresce rispetto al passato l’acquisto illegale di abbigliamento (+9,4 punti sul 2016), prodotti farmaceutici (+2,8), prodotti di intrattenimento (+1,5), pelletteria (+0,4), e giocattoli (+0,3). In crescita l’utilizzo del web in prevalenza per: giocattoli (+12,1 punti), prodotti di pelletteria (+10,5) e capi di abbigliamento (+9,0). Attraverso il web passa gran parte dell'intrattenimento (89% della musica, film, abbonamenti tv, etc.) e quasi la metà (47,9%) dei servizi turistici (alloggio, ristorazione, trasporti) illegali.

IDENTIKIT DEL CONSUMATORE ILLEGALE IN ITALIA Valori in percentuale

Perché si compra falso

Per la maggior parte dei consumatori l’acquisto di prodotti o servizi illegali è sostanzialmente legato a motivi di natura economica (82%) ed è ritenuto «normale» (73%). Oltre il 90% dei consumatori è consapevole dei rischi dell’acquisto illegale e degli effetti negativi di questo fenomeno (in diminuzione rispetto al 96% del 2016).

LE MOTIVAZIONI DEL PERCHé SI ACQUISTA “ILLEGALE” Secondo lei perché si acquista un prodotto contraffatto o si ricorre a servizi esercitati in modo palesemente abusivo, o si scaricano illegalmente dal web prodotti pirati? (Base campione: 3.380 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple)

Chi è il consumatore “illegale”?

Sempre secondo Confcommercio ha dai 25 anni in su, risiede principalmente al Sud (per il 43,7%), ha un livello d’istruzione medio-basso (per il 77,2%), è soprattutto impiegato, pensionato o operaio (per il 69,7%).



I PRODOTTI E SERVIZI ILLEGALI PIÙ ACQUISTATI

Valori in percentuale

