Il dossier Generali torna sul tavolo Consob. Comporti: «Risposte veloci»

Carlo Comporti dovrebbe prendere servizio in Consob dal 7 febbraio, quando si sarà dimesso Carmine di Di Noia. Ma già ieri ha voluto dare un’anticipazione di come intende interpretare il suo nuovo ruolo in occasione dell’audizione presso la commissione Finanze del Senato, in visto della formalizzazione del provvedimento di nomina.

Comporti immagina una Consob la cui collegialità è «da valorizzare», «snella e al passo con i tempi». Non si è tirato indietro nell’alludere in modo esplicito al caso Generali...