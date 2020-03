Il Dow Jones risale sul Toro a tempo di record. Ma è vero rialzo? È stato il mercato Orso più breve nella storia: soltanto 11 sedute. Superato con recuperi di Boeing e titoli dell’energia. A dominare è però la volatilità di Marco Valsania

New York – L’Orso aveva scacciato il Toro a Wall Street in 19 giorni, una caduta del 20% senza precedenti per rapidità avvenuta tra febbraio e marzo. Adesso, con il guadagno del 6,4% nel Dow Jones durante la seduta di giovedì 26 marzo, quel Toro fuggito a rotta di collo dal parterre dopo undici anni consecutivi di regno è tornato alla carica a tempi di record all’apparenza ancora più straordinari: dopo sole undici sedute di stagione dell’Orso, il Dow Jones ha recuperato un quinto del suo valore. Anzi, a dire il vero dai valori minimi alla nuova «vetta» gli ci sono volute solamente tre giornate.



Indici all’impazzata

La verità è che corse e ritirate all’impazzata degli indici - inseguiti dalla paura del coronavirus o spronati dalla speranza di risposte alla pandemia - hanno mandato in fibrillazione i mercati e all’aria anche tradizionali misure, quei simboli di tendenza che racchiudono i loro spiriti animali nell’immagine, appunto, di due animali: Bull and Bear, Toro rialzista e Orso ribassista. Ebbene Toro e Orso sono abitualmente segno d’un clima protratto. Non questa volta.

La vera forza? La volatilità

Questa volta si sono alternati a velocità vorticosa, il che lascia poco spzio a facili ottimismi e conferma soprattutto una realtà: che a dominare è oggi un’altra forza, ancora senza mascotte. È la volatilità: l’indicatore Vix, che la rispecchia, da quota 15 il 20 febbraio è schizzato oltre quota 82 e si trova oggi a 61. Un’impennata generata tuttora dall’altissima incertezza sul futuro, sull’avanzata globale negli Stati Uniti del Covid-19, che paralizza aziende e economia oltre a scatenare drammi sanitari, e sull’efficacia delle iniziative per contrastarne o attenuarne l’impatto. Gli Stati Uniti sono in serata passati in testa alla tragica classifica dei paesi per numero di casi di Covid-19, con ben oltre 80mila diagnosticati, quasi la metà a New York, con una escalation anche delle vittime, ormai più di 1.100.

L’Orso più breve nell’epopea del Dow

Il mercato dell’Orso è stato, come detto, il più breve nella storia delle piazze finanziarie americane e del suo più venerabile indice. Il Dow, risalendo del 20% dai suoi più recenti abissi, è così tecnicamente tornato in territorio del Toro. Questo perché ha preso del 21% tra martedì e giovedì sera, il massimo in un simile brevissimo arco temporale dal 1931. A temperare ogni entusiasmo basta però ricordare che, nonostante la galoppata di questi giorni, il grand indice resta tuttora sotto di altrettanto, del 21%, da inizio anno. E che non tutti gli analisti, niente affatto, concordano con i criteri che dovrebbero definire l’avvento di un nuovo Bull Market: se il mercato dell’Orso è uniformemente caratterizzato da flessioni del 20% da recenti massimi, per riconoscere un nuovo Toro molti investitori preferiscono aspettare che la Borsa evidenzi nuovi massimi.

S&P e Nasdaq restano ribassisti

Cautela è anche d’obbligo davanti alla constatazione che gli altri due principali indici azionari, lo S&P 500 e il Nasdaq, restano in fase ribassista dell’Orso pur avendo marciato al rialzo nelle ultime sedute. L’S&P ha a sua volta messo a segno il maggior incremento in tre sedute da 87 anni a questa parte. L’S&P 500 è finora risalito del 18% dai minimi e il Nasdaq del 14 per cento.