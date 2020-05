Il Dragone di Musk mette in orbita astronauti americani Per la prima volta dal 2011 una navetta made in Usa e privata decolla con un equipaggio Nasa. La Space X del fondatore di Tesla ora vale 36 miliardi di Marco Valsania

È stato definito un evento storico. E storia intende farla, il primo lancio in orbita di astronauti statunitensi dal territorio americano in nove anni, e il primo su una navetta spaziale privata, per la precisione della Space X dell’enfant terrible dell’hi-tech Elon Musk. La sua Crew Dragon mercoledì 28 maggio, a metà pomeriggio, decollerà dal Kennedy Space Center della Florida con due veterani del vecchio Space Shuttle a bordo.

In questi decenni, mentre appunto il programma governativo dello shuttle spaziale era archiviato tra troppi costi e incidenti, la Nasa era stata costretta a far ricorso alle russe Soyuz per i viaggi alla volta della Stazione spaziale internazionale.



Il volo del Dragone

Il volo della Crew Dragon - su un razzo della famiglia Falcon, il Falcon 9 creato dalla stessa Space X – è adesso il segnale più evidente dello sforzo di Washington di reimpossessarsi a pieno titolo dell’esplorazione oltre l’atmosfera, con una nuova formula di partership pubblico-privato. È il frutto della combinazione di finanziamenti governativi pluriennali e dell’innovazione tecnologica di un’azienda quale Space X, l’altra avventura di Musk accanto alla regina dell’auto elettrica Tesla. Una start up che è leader sulle frontiere del capitalismo siderale con altre due grandi iniziative che affiancano Dragon: Starlink, una costellazione di satelliti per collegamenti Internet onnipresenti ad alta velocità, e Starship, una nuova generazione di giganteschi razzi riutilizzabili per viaggi di “massa” andata e ritorno tra la Terra, la Luna e Marte.



Immune alla pandemia

Sono programmi in pista di lancio anche durante l’attuale, grave crisi da coronavirus. Unica concessione alla pandemia: le folle che abitualmente assistono a simili missioni non ci saranno al decollo di Crew Dragon, perchè il centro Kennedy non sarà aperto al pubblico e avrà l’accesso limitato al personale strettamente necessario (per vedere il momento storico bisognerà accontentarsi delle immagini televisive).



Una startup da 36 miliardi

L’exploit arriva a coronamento di una rapida ascesa del gruppo di Musk, nello spazio come nel business e nella finanza. Nei suoi vari sforzi di raccolta fondi, l’ultimo a marzo da circa 500 milioni, ha conquistato una valutazione lei stessa da stratosfera, circa 36 miliardi di dollari, aumentata di tre miliardi soltanto dall’anno scorso. L’anno scorso, in segno della fiducia che riscuote, aveva rastrellato 1,33 miliardi. Ipotesi di Ipo, di uno sbarco in Borsa, si susseguono, come di una parte del business che potrebbe essere scorporata, quale Starlink.