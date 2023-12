Il dramma delle carceri, tra sovraffollamento e suicidi

Autolesionismo e suicidi

C’è poi l’aspetto legato ai suicidi e a quelli che vengono chiamati gli «eventi critici». I dati elaborati dall’associazione, sino al 29 dicembre, parlano di 68 persone che si sono tolte la vita dietro le sbarre. «Gli istituti in cui si sono registrati più suicidi sono Torino, Terni, Regina Coeli a Roma e San Vittore a Milano. In ognuno di questi istituti quest’anno si sono uccise 4 persone. 3 suicidi si sono registrati a Verona, Venezia, Taranto, Santa Maria Capua Vetere, Pescara e Milano Opera. Nel 85,3% dei casi il suicidio è avvenuto per impiccamento, nel 5,9% per asfissia con bombola da gas, nel 4,4% per sciopero fame». L’età media di quanti si sono tolti la vita «era 40 anni e tra costoro 15 non avevano più di 30 anni». Non è tutto. «Nel frattempo nel corso del 2023, negli istituti visitati da Antigone - si legge ancora nel rapporto -, si sono registrati in media ogni 100 detenuti 16,3 atti di autolesionismo, 2,3 tentati suicidi, 2,3 aggressioni ai danni del personale e 4,6 aggressioni ai danni di altre persone detenute».

L’invito alla collaborazione

Dai rappresentanti dell’associazione, che non risparmiano critiche sul fatto che «le politiche governative dell'ultimo anno non hanno di certo aiutato le politiche penitenziarie» arriva anche un appello e una mano tesa verso il Governo. «Ci auguriamo quindi che il 2024 riapra una grande discussione nel paese sul carcere e sulle finalità della pena. Che si capisca che abbiamo bisogno di più misure alternative, di prendere in carico le persone, soprattutto quelle con dipendenza o disagio psichico, all’esterno, evitando che il carcere diventi un luogo di raccolta di marginalità e emarginazione. Antigone è a disposizione insieme al suo bagaglio di conoscenze e competenze maturate in quasi 40 anni di attività, monitoraggio e studio dei sistemi penitenziari e penali».

Loading...