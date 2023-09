Il dramma dei migranti nei film di Matteo Garrone e Agnieszka Holland

Una scena tratta dal film “The Green Border”

The Green Border

Sul dramma dei migranti si concentra anche un altro film in concorso: “The Green Border” di Agnieszka Holland.Questa pellicola particolarmente impegnata è ambientata lungo il cosiddetto “confine verde” tra Bielorussia e Polonia, dove i migranti provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa cercano faticosamente di raggiungere l'Unione Europea, ma si trovano intrappolati in un vortice di orrori impossibile da prevedere. In questa guerra sommersa si intrecciano le vite di una famiglia siriana, di una giovane guardia di frontiera e di un'attivista di recente formazione.

Una scena tratta dal film “The Green Border”

È una visione di grande intensità “The Green Border”, un film che non risparmia momenti molto crudi per rappresentare le angherie subite da chi pensa di aver raggiunto il suo sogno e che invece finisce in un incubo simile a quello da cui scappava. Alcuni di questi passaggi sono ai limiti di un cinema ricattatorio che vuole forzare la mano del coinvolgimento dello spettatore a tutti i costi, ma gli spunti proposti e il racconto delle macchinazioni che avvengono lungo quel confine sono di grande interesse e capaci di scuotere a fondo.L'autrice polacca, nota per pellicole come “Europa Europa” e “Il giardino segreto”, in questo caso non ha diretto soltanto un prodotto impegnato: “The Green Border” è soprattutto un film arrabbiato, vittima di alcuni momenti altalenanti durante i suoi 150 minuti di durata, ma in grado di far riflettere e rimanere impresso dopo la visione.Non ci stupiremmo davvero se trovasse un posto importante nel palmarès finale.





Loading...