Il dramma di un’adolescente gravemente malata nell’esordio australiano «Babyteeth» Oggi in concorso a Venezia sono stati presentati l’opera prima di Shannon Murphy e il film cinese «Saturday Fiction» di Andrea Chimento

A Venezia è il giorno del secondo (e ultimo) film in concorso diretto da una donna: si tratta di «Babyteeth», opera prima dell'australiana Shannon Murphy, nuova presenza femminile in lizza per il Leone d'oro dopo Haifaa Al-Mansour con «The Perfect Candidate».

Tratto da una pièce di Rita Kalnejais, vede protagonista una quindicenne, gravemente ammalata, che si innamora di un giovane spacciatore. I suoi genitori non approvano il nuovo fidanzato, ma la ritrovata gioia di vivere della ragazza farà capire a tutti coloro che la circondano quanto possa essere importante questo legame.

Quello che potrebbe sembrare in apparenza un teen-movie come tanti, è in realtà un delicato dramma adolescenziale, capace di mostrare come, di fronte a un amore che fronteggia la morte, la morale tradizionale non abbia più alcun peso.

Attraverso uno stile fresco e brillante, la neoregista costruisce un lungometraggio capace di incuriosire e di toccare corde profonde.

Non manca qualche prolissità e alcuni passaggi narrativi sono piuttosto banali, ma complessivamente è un esordio riuscito, che lascia ben sperare per il proseguimento di carriera della sua autrice.