Il duello Renzi-Salvini utile solo per lo share

L’obiettivo principale per i due Mattei era riprendersi la scena in vista degli appuntamenti del prossimo weekend: la manifestazione della Lega in piazza San Giovanni a Roma e il lancio ufficiale di Italia Viva alla Leopolda. Nessuna sorpresa o coup de theatre tale da mettere l’avversario knock-out nell’ora e mezza trascorsa nello studio di Bruno Vespa, che per l’occasione ha messo via le consuete poltroncine preferendo lasciare i due sfidanti in posizione verticale per rendere più autentico il duello.

Salvini e Renzi hanno pescato dai loro rispettivi repertori. Il leader della Lega ha punzecchiato l’ex premier ironizzando sulla distanza tra il 30% e più del Carroccio e il 4% attribuito dai sondaggi a Italia viva. Ma anche Renzi non ha risparmiato le stoccate, come quando ha ricordato all’ex ministro dell’Interno di aver disertato i vertici internazionali in cui si discuteva di immigrazione per rimanere in spiaggia. Non sono ovviamente mancati i passaggi sui 49 milioni e il caso Savoini così come su quota 100 con il segretario della Lega che ha tuonato contro il tentativo di annullare la sua riforma e Renzi a rispondergli che i 20 miliardi destinati a quota 100 avrebbe preferito dirottarli sugli stipendi dei lavoratori e sui giovani.

