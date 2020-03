Il dumping virale dei nostri partner europei

Perché questa eccessiva anticipazione della soglia della punibilità? La risposta è in una precisa scelta politica del decisore europeo: attestarsi sui gradini più bassi della scala del rischio, come dice Sunstein.

In altri termini, non ha voluto che i suoi cittadini corressero alcun rischio e allora ha visto reati lì dove c’erano atti leciti.

Ma a fronte di un rischio quasi vicino allo zero i cittadini hanno subìto pesanti compressioni alle loro libertà, ingiustificate per l’assenza di un pericolo imminente e concreto che i nuovi reati d’intenzione non erano in grado di creare.

Mutato il fattore causativo del pericolo, non il terrorismo, ma un virus di cui ancora si sa poco, rimangono invece fermi i valori antagonisti tra cui mediare: da un lato, la sicurezza pubblica, dall’altro le libertà fondamentali.E allora, ragionando per similitudine, l’Europa avrebbe dovuto ridurre il rischio a un valore prossimo allo zero, come ha fatto col terrorismo e, di conseguenza, avrebbe dovuto imporre agli Stati misure accostabili a quelle decise dal nostro governo.

Tamponi anche a chi è asintomatico o portatore sano se fa parte delle catena delle persone con cui è venuto a contatto la persona virale, perché per scongiurare il pericolo di propagazione si deve risalire a ritroso la sequenza dei contatti fino ad arrivare al suo punto di origine.