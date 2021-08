Il fallimento come trampolino di lancio

7' di lettura

«Nel corso del tempo il fallimento si è trasformato da un fatto ad un’identità». Scrive così lo storico Scott Sandage nel suo libro “Born Losers” (Harvard University Press, 2005). Non sorprende che le espressioni “sono un fallito” e “sono un fallimento” siano usate, oggi, in maniera interscambiabile. Fatto e identità. È anche questo un portato della dilagante retorica della meritocrazia che spinge a valutare una persona sulla base esclusiva dei suoi risultati – carriera, soldi, prestigio sociale, successi – appiattendo, in questo modo, l’identità sui fatti.

Non voglio qui discutere dei danni individuali e sociali che tale retorica provoca – l’ho fatto altre volte su queste pagine – vorrei, invece, discutere di come si può sfuggire ad una simile identificazione e allo stigma che essa impone e che, spesso, noi stessi ci autoimponiamo. Si tratta, essenzialmente, di capire come reagire agli errori, come affrontare il fallimento. Che facciamo, e perché, quando ci rendiamo conto di aver sbagliato tutto?

Cosa vuol dire “fallire”?

Le strade sono almeno due ed hanno a che fare con ciò che la psicologa Carol Dweck descrive con le espressioni “fixed mindset” (atteggiamento rigido) e “growth mindset” (atteggiamento di crescita). Quello che gli studi della Dweck e di molti altri suoi colleghi mostrano è che le nostre reazioni agli errori e i risultati che possiamo ottenere a seguito di un fallimento dipendono in maniera determinante da ciò che noi stessi pensiamo voglia dire “fallire”.

Per chi ha un atteggiamento rigido, il fallimento non è altro che un sintomo delle proprie scarse qualità o di una insufficiente intelligenza. Il fallimento definisce, quindi, chi siamo, la nostra identità. Ma se questo è vero, non c’è scampo. Noi siamo ciò che siamo e non possiamo diventare qualcun altro. La reazione, allora, al fallimento non può che essere di rassegnazione o di fuga. Un atteggiamento di crescita, invece, considera l’errore come una conseguenza di una insufficienza dell’azione e non tanto di caratteristiche identitarie fisse. Mancanza di impegno, perseveranza o applicazione, al massimo. Cose che non sono date e immodificabili.

Come reagire a un “fallimento”?

La reazione, in questo caso, può essere differente. Il fallimento ci può spingere a coltivare quelle qualità che se messe in moto possono farci crescere. Avremmo così imparato dall’errore e vissuto il fallimento come un punto di partenza, un trampolino di lancio.