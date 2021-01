Il falso mito della qualità dell’aria: le auto inquinano meno del previsto Lo studio dell’Arpa rileva che nell’anno del lockdown il Pm10 non ha avuto miglioramenti significativi: incidono le caldaie a legna e l’agricoltura

Inquina più l’agricoltura (o meglio, alcune pratiche agricole) delle auto. È il dato che emerge dall’analisi di Arpa, l’agenzia lombarda ambientale che ha presentato i dati relativi alla presenza di Pm10, le famigerate particelle che indicano la qualità dell’aria. Più presente è il Pm10, meno l’aria è respirabile. Il paradosso è che nell’anno del lockdown, durante il quale gli spostamenti con le macchine sono nettamente diminuiti per via dello smart working, dell’impossibilità di uscire e della chiusura delle scuole, la presenza di Pm10 non è affatto diminuito come sperato.

La situazione non è ovviamente peggiorata, ma il miglioramento, registrato nel complesso su base pluriennale, non è stato proporzionale alla riduzione del traffico durante il 2020.

A condizionare fortemente la qualità dell’aria, secondo gli studi dell’Arpa, sono ancora le caldaie a legna e l’utilizzo in agricoltura della concimazione carica di nitrati. Per migliorare la situazione la Regione Lombardia ha attivato un pacchetto di incentivi da 100 milioni per il biennio 2021-2022.

Il traffico inquina meno del previsto

Secondo Stefano Cecchin, presidente dell’Arpa, «nel 2020 su tutto il territorio regionale è stato rispettato il valore del limite medio annuo di 40 µg/m³ per il Pm10. I dati sono comunque sorprendenti perché il lockdown, con il conseguente blocco del traffico veicolare, non ha portato a una significativa diminuzione dei giorni di superamento del valore limite giornaliero (50 µg/m³). Al contrario c’è stato un leggero incremento rispetto al biennio precedente, per il prevalere di fattori meteorologici negativi. Questo a dimostrazione che il traffico non è la principale causa dell'inquinamento».