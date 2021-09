Il fantacalcio esplode su blockchain: la Liga spagnola mette i giocatori su Nft

L’ambizioso obiettivo di Sorare è quello di diventare partner di tutte le 20 maggiori leghe del mondo entro la fine del 2022.

Il gioco del calcio online sta rapidamente prendendo piede fra gli appassionati di tutto il mondo - l'Italia è seconda per tempo di permanenza in piattaforma - e quest'anno ha prodotto su Sorare un giro d'affari di oltre 130 milioni di dollari per la vendita di carte attraverso la tecnologia blockchain.

Le carte di Sorare sono Nft, il che significa che ogni carta è unica e la sua proprietà può essere verificata immediatamente tramite la blockchain. La combinazione della tecnologia Nft con l'antica passione del collezionismo di figurine crea un’esperienza di gioco nuova dove gli utenti possono gestire in autonomia il loro gioco, costruire connessioni nel mondo reale sempre proteggendo e controllando i loro beni in uno spazio sicuro.

Tra i finanziatori della startup figurano anche campioni del calcio come Gerard Piqué, Antoine Griezmann e Rio Ferdinand.

Per i club la piattaforma si trasforma in un innovativo strumento di marketing. Sorare aiuterà così la Liga e i suoi club ad espandere il loro marchio internazionale, raggiungendo un nuovo pubblico, compresi i cripto-entusiasti, nuovi mercati come gli Stati Uniti e l'Asia, dove Sorare è in forte crescita, e i fanta-giocatori in tutto il mondo.