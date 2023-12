Il faro e la palata del Porto canale tra calafati e pescatori

La trasformazione del Lungomare di Rimini in un parco lungo sedici chilometri induce a mettersi in cammino anche in questa stagione, praticando vari sport nelle aree verdi. In bicicletta si raggiunge il Porto canale di Rimini costituito dall’originale foce del fiume Marecchia in cui i calafati adesso sono tutti alacremente impegnati nel riparare le imbarcazioni, mentre i pescatori ormeggiano le barche accanto alle banchine, vendendo direttamente il pescato del giorno, dalle poveracce, come qui chiamano le vongole, ai granchi blu: cenare più tardi al ristorante Novecento significherà gustare la frittura più saporita e delicata di tutta la città. Il guardiano del faro alto 27 metri,,intanto, giunge alla lanterna in sella alla sua vespa 50 special bianca, accolto dal mansueto cane lupo, e accetta volentieri di mostrare questa meraviglia settecentesca, già torre di avvistamento, l’unica ad avere le scale che corrono addossate alle mura della costruzione e non salgono in maniera tortile al centro di essa. Di lì a poche ore, illuminerà sia il mare che le case adiacenti con un fascio di luce dalla ragguardevole potenza di 15 miglia nautiche.

2/5 4/5 Menu